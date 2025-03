Die letzten Wochen am Markt waren nichts für schwache Nerven. Ein ständiges Auf und Ab bei Bitcoin, Ethereum und Co. Die starke Fluktuation in den Kursen sorgt logischerweise für Unsicherheit bei den Anlegern.

In diesem Video schauen wir uns die Lage am Krypto-Markt genauer an und schauen dabei, was on-chain-Indikatoren gerade sagen, wie Anleger sich positionieren und was für neue Impulse sorgen könnte.