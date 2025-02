Der Altcoin-Sektor leckt noch immer seine Wunden von einem der größten Crashs der Krypto-Geschichte. Viele Coins und Token haben ihre Gewinne aus 2024 wieder abgegeben oder sind sogar auf neue Tiefen gefallen. Eine weitere Eskalation von Donald Trumps Handelskrieg droht die Lage zu verschärfen. Nicht wenige Anleger bereiten sich auf weiter fallende Kurse vor.

Doch glaubt man einigen Analysten, stehen wir erst am Anfang einer anhaltenden Rallye, die stark an den Bullenmarkt 2017 erinnert. Während Kleinanleger also kapitulieren, könnten Institutionen den aktuellen “Reset” als optimalen Einstiegspunkt nutzen. Und setzen dabei auf Assets mit Utility und realen Anwendungsfällen. Führen diese die nächste Altseason an?

Welche Daten auf neue Höhen hindeuten und welche Coins und Token in den kommenden Monaten im Fokus stehen könnten, ist Thema des heutigen BTC-ECHO Invest Podcasts.