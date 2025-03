Nach positiven Nachrichten zu den geplanten Strafzöllen der USA und besänftigenden Tönen seitens der US-Zentralbank setzen die Kurse von Aktien, Kryptos und Co. zu einer Erholung an – Bitcoin, Ethereum und Co. atmen zumindest kurzfristig auf. Derweil deuten einige On-Chain-Daten darauf hin, dass ein neuer Aufwärtstrend bevorstehen könnte. Michael Saylors neuester Bitcoin-Kauf beflügelt den Kurs zusätzlich.

Doch während einige übereifrige Analysten schon von der 100.000-US-Dollar-Marke träumen, bleibt Vorsicht geboten. Denn Rezessionsängste, Inflation und die geopolitische Unsicherheit sorgen weiterhin für Zurückhaltung bei vielen Investoren, womit die Gefahr einer klassischen Bärenmarkt-Rallye gegeben ist.

Ob der Krypto-Markt also schon aus dem Schneider ist und auf welche Zeichen man achten muss, besprechen wir in diesem BTC-ECHO Invest-Podcast.