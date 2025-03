Trotz Fortschritten fallen Bitcoin & Altcoins weiter. Rezessionssorgen belasten – ist eine Erholung in Sicht?

Der Kryptomarkt sucht weiterhin vergeblich nach einem Boden. Seit Wochen befinden sich Bitcoin und Co. auf Talfahrt. Und das, obwohl der politische Rückenwind für die Branche so gut ist wie nie zuvor. Bestes Beispiel: Nachdem die USA am Donnerstag eine strategische Bitcoin-Reserve beschlossen hatten, fiel ein beliebter Stimmungsindikator auf den tiefsten Stand seit dem Zusammenbruch von FTX.

Die Kurse der Kryptowährungen scheinen dem Einbruch an der Wall Street zu folgen, die zunehmend von Rezessionsängsten geprägt ist. Doch sind die Befürchtungen gerechtfertigt? Welche Daten auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft hindeuten, wie Bitcoin darunter leidet und welche Hoffnungen auf eine baldige Erholung bestehen, diskutieren wir in der heutigen Folge des Invest-Podcasts.