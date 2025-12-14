XRP-Vision enthüllt: So baut Ripple die Multichain-Zukunft

- Bald soll der Ripple Coin nicht mehr nur auf dem klassischen XRP Ledger, sondern auch auf Ethereum und Solana einsetzbar sein. Dadurch könnte seine Verwendbarkeit in DeFi und Market Making deutlich erweitert werden.
- Technisch ermöglicht wird dieser Unlock mittels eines neuen Wrappers des Digital Asset-Unternehmens und Verwahrers Hex Trust. Dieses gibt “wXRP” heraus, eine neue 1:1-gedeckte Darstellung von XRP auf Ethereum, Solana, Optimism und HyperEVM. Weitere Blockchains dürften in Zukunft folgen.
- Zu Beginn wird wXRP mit einem Gesamtwert von 100 Millionen US-Dollar starten, um eine Basis für die Liquidität über verschiedene Blockchains hinweg zu schaffen. Die Wrapped-XRP-Token werden transparent durch 1:1-XRP gedeckt, die gemäß den KYC/AML-Standards von Hex Trust institutionell verwahrt werden sollen.
- “Mit wXRP erweitern wir die Liquidität von XRP in DeFi- und Cross-Chain-Netzwerken, einschließlich einer breiteren Verwendbarkeit zwischen XRP und RLUSD”, erklärt Giorgia Pellizzari, CPO und Head of Custody bei Hex Trust.
- Zugleich betont J. Ayo Akinyele, Head of Engineering bei RippleX, dass sich seine Gespräche mit Ex-CTO David Schwartz seit Jahren auf den Aufbau einer Multichain-Zukunft konzentrierten. Dies sei wichtig, weil sich das Blockchain-Ökosystem wandele und Assets und Anwendungen über viele Netzwerke hinweg funktionieren müssten.
- “Die nächste Phase von Krypto wird nicht von einer einzigen Blockchain bestimmt werden. Sie wird von Ökosystemen geprägt sein, die einen starken Kern bewahren und gleichzeitig Innovationen ermöglichen, die sich überall dort gegenseitig bereichern”, meint der Ripple-Entwickler.
- Noch reflektiert der Kurs der drittgrößten Kryptowährung den technischen Fortschritt nicht. Im Moment des Schreibens handelt XRP bei 2,01 US-Dollar, was einem Kursrückgang von 1,1 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Mehr über die Chancen und Risiken für XRP lest ihr hier: Hat der Ripple Coin ausgedient?
