- Die Anzeichen auf Zulassung weiterer Krypto-Spot-ETFs verdichten sich. Die Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), eine US-amerikanische Clearinggesellschaft, hat nun eine Reihe Krypto-basierter ETF-Anträge bereits in ihr System aufgenommen. Darunter einen Solana Spot ETF von Fidelity (FSOL) sowie die von Canary beantragten Produkte für XRP (XRPC) und HBAR (HBR).
- Durch die Aufnahme in die DTCC-Liste könnten Marktteilnehmer im Falle einer Genehmigung den Handel unmittelbar vorbereiten. Eine offizielle Zulassung durch die US-Wertpapieraufsichtsbehörde (SEC) steht jedoch weiterhin aus.
- Die DTCC führt solche ETF-Anträge regelmäßig in ihren Systemen, um die technische Abwicklung eines möglichen Handels im Vorfeld sicherzustellen. Es handelt sich dahingehend zunächst um eine administrative Maßnahme.
- Nate Geraci, Präsident von ETF Store und Mitgründer des ETF Institute, stellte auf X klar: “Eine Listung bei der DTCC bedeutet nicht, dass eine Genehmigung bevorsteht. Es heißt lediglich, dass die Vorbereitungen für einen möglichen Handelsstart laufen.”
- Unter Marktbeobachtern wird der Schritt jedoch als weiteres Signal für eine baldige Genehmigung gewertet, obwohl die SEC ihre Entscheidungen zu mehreren Krypto-ETFs, darunter solche für Solana und XRP, verschoben hat. Die Entscheidung über die Genehmigung des 21Shares Core XRP Trust wurde auf den 19. Oktober 2025 vertagt.
- Eine Genehmigung gilt unter Beobachtern aber als so gut wie sicher. Die Wahrscheinlichkeit für die Zulassung eines XRP ETFs noch in diesem Jahr steht auf der Prognoseplattform Polymarket bei aktuell 93 Prozent. Eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent wird der Genehmigung eines Solana Spot ETFs zugeschrieben.
