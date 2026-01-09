- JPMorgan bringt seinen bankseitig ausgegebenen Einlagen-Token JPM Coin (JPMD) nach dem Start auf Base nun auch auf das Canton Network. Über Kinexys soll der Token dort ausgegeben, übertragen und wieder eingelöst werden können.
- Der Schritt zielt darauf ab, reguliertes digitales Geld nahezu in Echtzeit abzuwickeln – bei gleichzeitiger Wahrung von Compliance, Datenschutz und der Kontrolle durch Institutionen.
- Canton ist dabei so konzipiert, dass Finanzinstitute eine gemeinsame Infrastruktur nutzen können, ohne sensible Daten offenlegen zu müssen. Das passt zum breiteren, von der Zcash-Rallye ausgelösten Trend rund um Privatsphäre.
- Dass die nach Marktkapitalisierung größte Bank der Welt Canton gegenüber dem XRP Ledger bevorzugt, hat Diskussionen darüber ausgelöst, welches Netzwerk sich langfristig besser für institutionelle Nutzung eignet.
- Canton setzt stärker als Ripple auf Datenschutz, modulare Zusammensetzbarkeit und regulatorisch anpassbare Strukturen – Aspekte, die für große Banken häufig entscheidend sind, bevor sie Aktivitäten on-chain verlagern.
- Naveen Mallela, Global Co-Head von Kinexys by J.P. Morgan, erklärte: “JPM Coin bietet die Sicherheit von bankeigenen Einlagen und Abrechnungen, kombiniert mit der Geschwindigkeit und Innovation von rund um die Uhr und nahezu in Echtzeit stattfindenden Blockchain-Transaktionen. Durch die Einführung von JPM Coin auf Canton können wir die Effizienz weiter steigern und Liquidität freisetzen.“
- Für Irritationen unter Krypto-Anlegern sorgt derweil die Social-Media-Präsenz von Canton-Gründer Yuval Rooz, der dabei einen starken Fokus auf die Kursentwicklung von $CC und bullische Meldungen legt: “Er gibt mir starke ‘Grifter-Vibes’ für ein Projekt, das eigentlich so institutionalisiert und ‘seriös’ sein sollte”, erklärt der unter dem Pseudonym Viktor aktive Krypto-Analyst.
