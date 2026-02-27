Der Vorfall wirft Fragen auf und heizt die jüngste Debatte um die Zentralisierung der XRP-Blockchain und Ripples Einfluss weiter an.

Ein schwerwiegender Fehler im Code des XRP Ledgers bedrohte kürzlich das gesamte Ökosystem. Angreifer hätten dadurch Nutzer-Wallets ohne die dazugehörigen privaten Schlüssel vollständig leeren können, wie aus einem .

Entwickler reagierten sofort und veröffentlichten den Notfall-Patch Rippled 3.1.1, der die fehlerhafte Änderung rechtzeitig blockiert. Damit wurde eine weitreichende Destabilisierung des Netzwerkes und ein XRP-Kurssturz abgewendet.

“Ein erfolgreicher groß angelegter Angriff hätte zu einem erheblichen Vertrauensverlust in das XRPL führen können, was möglicherweise erhebliche Störungen für das gesamte Ökosystem zur Folge gehabt hätte”, heißt es in dem Beitrag demnach.

Der Vorfall folgt auf die Vorwürfe von Blockchain-Forscher und XRP-Kritiker Justin Bons, der kürzlich eine Warnung für XRPL ausgesprochen hatte.

WARNING: Ripple is extremely centralized! ⚠️



XRP is literally based on a single validator list published by the XRP Foundation & Ripple Labs



Disagree with the list & you will get kicked off the network!



They call that "decentralized" as you can "choose" to leave their kingdom — Justin Bons (@Justin_Bons) February 26, 2026

Ex-Ripple-CTO David Schwartz wehrte die Zentralisierungsvorwürfe ab und bezeichnete sie als “objektiv unsinnig.”

Parallel kündigt Ripple eine entscheidende Umstrukturierung an, wobei das Unternehmen seine Rolle als alleiniger Gatekeeper zügig aufgeben will. Ripple investierte im vergangenen Jahrzehnt Milliarden US-Dollar in das Wachstum des Ledgers und die dazugehörige Finanzinfrastruktur, wie es in der Ankündigung heißt.

Ab diesem Jahr verlagert Ripple den Fokus auf ein komplett verteiltes Finanzierungsmodell, um das Netzwerk offen und widerstandsfähiger zu machen.

Ob aus diesen und anderen Bemühungen ein Comeback für XRP resultiert wird sich zeigen. Alle Hintergründe lest ihr im Beitrag: XRP nach dem Krypto-Crash.

