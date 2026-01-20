App herunterladen
Infrastruktur statt Spekulation 

ETF-Experte optimistisch: XRP-Kurs von 10 US-Dollar wäre noch “wenig”

Trotz der Krypto-Korrektur ist der CEO von Canary Capital verblüffend bullish für XRP. Diese Argumente sollen für eine 400-prozentige Ripple-Kursrallye sprechen.

Tobias Zander
XRP-Kurs1.92 $-2.24 %
XRP-Münze hebt ab

Beitragsbild: KI-generiert

 | Steven McClurg sieht enormes Potenzial für den XRP-Kurs
  • In den vergangenen Monaten hatten XRP-Anleger nicht viel zu lachen. Während Ripple Labs einen regulatorischen Durchbruch nach dem nächsten feiert, will der Kurs des nativen Tokens einfach nicht vom Fleck kommen. Im Zuge des jüngsten Abverkaufs am Krypto-Markt korrigierte der Ripple Coin sogar wieder unter die 2 US-Dollarmarke.
  • Doch laut Steven McClurg, CEO von Canary Capital, konzentrieren sich institutionelle Anleger vor allem darauf, ob XRP langfristig Real-World-Asset-Abrechnungen in Höhe von Billionen US-Dollar unterstützen könne, und nicht darauf, ob der Coin derzeit zu einem niedrigen einstelligen Kurs gehandelt wird.
  • Das Marknarrativ rund um XRP würde sich im Wandel befinden, da die regulatorische Unsicherheit nachgelassen hat und Institutionen sich auf eine groß angelegte Tokenisierung von Assets wie Anleihen, Immobilien und privaten Krediten vorbereiten.
  • “XRP ist ein Assets, den die meisten Akteure an der Wall Street und den globalen Kapitalmärkten verstehen. Es handelt sich um die Infrastruktur für das Finanzsystem, die speziell für die Abwicklung auf Unternehmensebene entwickelt wurde“, erklärt McClurg in einem neuen Interview.
  • Seiner Ansicht nach wäre ein Preis von 5 oder 10 US-Dollar für XRP langfristig noch relativ gering, wenn man ihn mit den Billionen US-Dollar vergleicht, die für die Abwicklung globaler realer Vermögenswerte erforderlich sind.
  • Mit dem Launch des ersten XRP Spot ETFs in den USA gelang Canary Capital das erfolgreichste ETF-Debüt des Handelsjahres 2025. Inzwischen verwaltet der Indexfonds Ripple Coins im Wert von 374 Millionen US-Dollar, mehr als die konkurrierenden ETFs von Bitwise, Grayscale oder Franklin Templeton.
  • Für 2026 hatte der Canary Capital CEO erst kürzlich eine Entkopplung von Bitcoin und XRP prophezeit. Während die Krypto-Leitwährung im Rahmen ihres Vierjahreszyklus um bis zu 30 Prozent fallen könnte, dürfte der Ripple Coin dank Tokenisierungstrend eine positive Rendite verzeichnen – behauptet der Finanzexperte.
  • Da Steven McClurg über den hauseigenen Spot ETF von steigender Aufmerksamkeit und Kapitalzuflüssen in XRP profitiert, sollte seine bullishe Argumentation von Krypto-Investoren jedoch kritisch hinterfragt werden. Eine differenziertere Betrachtung bietet euch dieser Artikel: “Wird der Ripple Coin zum Auslaufmodell?
Quellen

