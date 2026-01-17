Ripple Labs treibt die Expansion in Europa voran und erhält eine luxemburgische E-Geld-Lizenz. Das sind die Folgen für den XRP-Kurs.

Ripple-Expansion in Europa: Wie hoch kann der XRP-Kurs jetzt steigen?

Das neue Jahr startet mit regulatorischen Durchbrüchen für Ripple Labs, die Krypto-Firma hinter XRP. Durch die vorläufige Erteilung einer E-Geld-Lizenz (EMI) in Luxemburg könnte Ripple künftig regulierte Zahlungsdienste für digitale Vermögenswerte in der gesamten Europäischen Union ausbauen. Zuvor hatte die britische Tochtergesellschaft Ripple Markets UK bereits behördliche Genehmigungen erhalten, die sowohl E-Geld- als auch Krypto-Asset-Aktivitäten abdecken. Davon könnten perspektivisch sowohl XRP als auch der Stablecoin RLUSD profitieren. Für die kurzfristige Entwicklung in den kommenden Wochen rückt die charttechnische Lage von XRP in den Vordergrund.

XRP-Kurs in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 2,0798 US-Dollar (High) und 2,0263 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten sechs 4h-Candles. Aktuell notiert XRP bei 2,0656 US-Dollar, damit marginal über dem Schlusskurs von 2,0652 US-Dollar vor 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 125,38 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert leicht unter dem EMA‑20 (2,0780 US-Dollar) und zeigt seit dem Tief bei 2,0325 US-Dollar eine Folge von höheren Tiefs, was auf eine kurzfristige Erholungsbewegung hindeutet. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 2,055 US-Dollar und 2,032 US-Dollar, Widerstände bei EMA‑20/2,078 US-Dollar und 2,100 US-Dollar. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI (14) liegt nahe 34,0 und signalisiert schwaches Momentum ohne Überkauft-Situation. Das Histogramm zeigt eine leichte Beschleunigung der Erholung — der Abwärtsdruck hat sich zuletzt abgeschwächt. Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 0,1427 US-Dollar (Upper 2,1596 US-Dollar / Lower 2,0169 US-Dollar), was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit erhöhter Anspannung an den aktuellen Unterstützungen.

Kurzfristige XRP-Prognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral bis leicht bärisch: Momentum ist schwach (RSI ~34) und der Kurs notiert unter dem EMA‑20. Unterstützungen bei 2,055 US-Dollar und 2,032 US-Dollar; unmittelbare Widerstände bei EMA‑20/2,078 US-Dollar und 2,100 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 2,078 US-Dollar könnte kurzfristig bis 2,100 US-Dollar und danach 2,278 US-Dollar vorstoßen, während ein Bruch unter 2,032 US-Dollar Abwärtsziele um 1,98 US-Dollar bis 1,80 US-Dollar freisetzen würde. Für Anleger: Nutze klare Breakout-/Breakdown-Level als Handelstrigger und manage Stop‑Loss entsprechend den Invalidationslevels.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.