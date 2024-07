Worldcoin will über 2 Milliarden Token in den kommenden vier Jahren freigeben

Massive Schwemme an neuen Coins

Das Projekt Worldcoin hat mit dem Iris-Scan bei Millionen von Menschen im Austausch gegen WLD Token in den letzten Monaten für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt sollen große Mengen an Token in den kommenden Jahren auf den Markt kommen.