World Liberty Financial: Kongress fordert Aufklärung

- Die Pläne von World Liberty Financial für eine nationale Banklizenz stoßen im US-Kongress auf Widerstand. 41 demokratische Abgeordnete wenden sich nun in einem Schreiben an Finanzminister Scott Bessent und verlangen detaillierte Auskünfte zum laufenden Prüfverfahren bei der Bankenaufsicht OCC. World Liberty Financial hatte am 7. Januar 2026 einen Antrag auf eine nationale Trust-Banklizenz gestellt.
- In dem Brief heißt es wörtlich: “Dies ist nicht länger nur eine Debatte über die Theorie der Krypto-Banklizenzierung. Es geht um ausländisches Eigentum, nationale Sicherheit, regulatorische Integrität und darum, ob unser Verfahren zur Banklizenzierung widerstandsfähig gegenüber politischem und geopolitischem Druck ist”.
- Die Abgeordneten verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal. Demnach soll Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan über eine Investmentfirma aus Abu Dhabi nahezu 50 Prozent der Firmenanteile von World Liberty Financial für 500 Millionen US-Dollar übernommen haben. Etwa 187 Millionen US-Dollar sollen dabei an Trump-nahe Unternehmen geflossen sein.
- Vor diesem Hintergrund werden Angaben zu Schutzvorkehrungen im Lizenzverfahren sowie zur Rolle von Weißem Haus und Finanzministerium im Entscheidungsprozess der OCC verlangt. Bessent hatte im Februar vor dem Finanzausschuss erklärt, die OCC arbeite unabhängig vom Finanzministerium, und keine Details zum konkreten Antrag genannt.
Empfohlenes Video
Seltenes Bitcoin-Signal: Das übersehen gerade fast alle
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+