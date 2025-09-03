App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.92 T $
Bitcoin-Kurs111,356.00 $1.72%
Ethereum-Kurs4,383.33 $1.92%
XRP-Kurs2.85 $2.12%
Cardano-Kurs0.832455 $2.28%
Solana-Kurs211.06 $4.96%
Dogecoin-Kurs0.216974 $2.73%
BNB-Kurs854.70 $1.10%
Polkadot-Kurs3.83 $2.02%
IOTA-Kurs0.188127 $1.87%
Official Trump-Kurs8.40 $0.47%
TRON-Kurs0.339640 $0.74%
Stellar-Kurs0.363445 $1.06%

Zwischen Spekulation und Kaufkrafterhalt Witwenrente: Kann eine Bitcoin-Allokation Sinn machen?

Die Witwenrente wurde angehoben, doch steigende Lebenshaltungskosten zehren weiter an der Sparquote. Kann die Kryptowährung Bitcoin helfen, die Ersparnisse langfristig zu vermehren und Risiken zu streuen?

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs111,356.00 $1.72 %
Bitcoin kaufen
Eine Hand legt eine Bitcoin-Münze in ein rosafarbenes Sparschwein vor einem schlichten weißen Hintergrund, das modernes Sparen symbolisiert - sei es für die Zukunft oder als Teil der Planung neben traditionellen Renten wie der Witwenrente.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bei der großen Witwenrente kann eine kleine Geldanlage in Bitcoin durchaus Sinn machen
  • Bei der Witwenrente gelten seit dem 1. Juli 2025 höhere Freibeträge bei der Einkommensanrechnung: Der monatliche Freibetrag beträgt nun 1.076,86 € netto und steigt pro waisenrentenberechtigtem Kind um 228,42 €.
  • Einkommen oberhalb des Freibetrags wird weiterhin zu 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet – dadurch behalten viele Hinterbliebene mehr von ihrer Rente.
  • Außerdem wurden die gesetzlichen Renten – und damit auch die Hinterbliebenenrenten – zum 1. Juli 2025 um 3,74 Prozent erhöht.
  • Doch gerade angesichts sinkender Zinsen und anhaltender Inflation bleibt der langfristige Schutz der Kaufkraft ein Thema. Bitcoin-Anhänger argumentieren gerade vor diesem Hintergrund für eine kleine Beimischung der Krypto-Leitwährung.
  • Als Ergänzung neben Tages-/Festgeld und breit gestreuten ETFs soll er das Portfolio weiter diversifizieren. Allerdings gehen mit BTC auch nach wie vor die berühmt-berüchtigten Kursschwankungen einher.
  • Für Hinterbliebene bietet sich deshalb lediglich eine konservative Dosierung von etwa 1-5 Prozent an, idealerweise per Sparplan, um Einstiegskurse zu glätten. Abziehen könnte man den Anteil von dem der Aktien/ Indexfonds, welche ebenfalls als riskantes Investment gelten.
  • Wichtig ist auch die sichere Verwahrung bei seriösen Börsen oder idealerweise per Hardware-Wallet sowie eine saubere Dokumentation.
  • Steuerlich gelten Veräußerungsgewinne in der Regel als private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG). Wichtig für die Rente: Nicht das angelegte Kapital, sondern Erträge und realisierte Gewinne erhöhen das anrechenbare Einkommen und können die Zahlung mindern. Entnahmen sollten daher geplant erfolgen.
  • Als kleine Beimischung würde sich Bitcoin also insbesondere in Anbetracht der makroökonomischen Lage – der ehemalige Hedgefonds-Manager Ray Dalio warnt vor einem “schuldenbedingten Herzinfarkt” in den nächsten fünf Jahren – durchaus anbieten. Während der Kurs kurzfristig stark schwankt, dürfte er langfristig helfen, den Auswirkungen der Inflation entgegenzuwirken.
  • Dabei gilt die Faustregel: je besser man bei Kasse ist und je länger die Lebenserwartung, desto höher kann der Anteil des “digitalen Golds” ausfallen. Es sollte jedoch auch unbedingt immer ein Notgroschen auf dem Girokonto geparkt werden, um im Notfall für dringende Ausgaben gewappnet zu sein.
  • Andere Kryptowährungen sind hierbei aufgrund deren wesentlich höherem spekulativen Charakter nicht zu empfehlen.
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?

Quelle

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein humanoider Roboter analysiert ein digitales Börsenchart mit roten und blauen Kerzenleuchtern, mit subtilen Verweisen auf Chainlink, alles vor einem dunklen Hintergrund.
Was den Coin so besonders machtKI-Ranking enthüllt: Diese Kryptowährung gilt als massiv unterbewertet
Drei Bitcoin-Münzen sind teilweise in Wasser getaucht, während im Hintergrund unter dem dunklen Himmel ein Blitz einschlägt. Dies ist eine Anspielung auf die dramatische Volatilität des Bitcoin-Kurses, während Händler die 100.000 US-Dollar-Marke im September ins Visier nehmen.
Bitcoin aktuellFällt der Bitcoin-Kurs im September unter 100.000 US-Dollar?
Eine Metallmünze mit dem eingravierten Chainlink-Logo vor einem schwarzen Hintergrund.
KursanalyseKann Chainlink (LINK) auf ein neues Jahreshoch ansteigen?
MemeCore
1.02 $
15.46%
OKB
178.28 $
8.35%
Ethena
0.726401 $
7.70%
Four
3.57 $
7.60%
Ondo
0.969026 $
7.42%
Avalanche
25.00 $
5.75%
Aave
324.70 $
5.52%
Binance Staked SOL
225.97 $
5.44%
Solana
211.06 $
4.96%
Bitcoin Cash
597.04 $
4.95%
World Liberty Financial
0.226098 $
-3.03%
USDtb
0.998902 $
-1.07%
LEO Token
9.50 $
-0.79%
Bitget Token
5.08 $
-0.62%
Mantle
1.11 $
-0.44%
Flare
0.020772 $
-0.22%
Fasttoken
4.50 $
-0.20%
USDS
0.999483 $
-0.02%
sUSDS
1.07 $
-0.02%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren