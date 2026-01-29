Weil der Streit um Stablecoin Rewards zwischen Banken und Krypto-Industrie in den USA nicht abebbt, schaltet sich jetzt das Weiße Haus ein.

Das Weiße Haus will im festgefahrenen Streit zwischen Banken und Krypto-Unternehmen über die Regulierung von Stablecoins vermitteln. Wie Reuters exklusiv berichtet, soll in der kommenden Woche ein Treffen mit hochrangigen Vertretern beider Seiten stattfinden. Ziel ist es, einen zentralen Konfliktpunkt auszuräumen, der derzeit die Verabschiedung von Krypto-Gesetzgebung im US-Senat blockiert: die Behandlung von sogenannten Stablecoin Rewards.

Im Kern geht es um die Frage, ob Plattformen wie Kryptobörsen ihren Nutzern Erträge oder Belohnungen auf Stablecoins anbieten dürfen. Zwar untersagt der bereits verabschiedete Rahmen für Stablecoins den Emittenten, direkt Zinsen zu zahlen, lässt jedoch Spielraum für Drittanbieter. Genau diese Lücke sorgt für Spannungen zwischen traditionellen Banken und der Kryptoindustrie.

Banken warnen, dass attraktive Stablecoin-Erträge Einlagen aus dem klassischen Bankensystem abziehen könnten. Branchenvertreter verweisen auf Studien, wonach bis 2028 mehrere hundert Milliarden US-Dollar an Bankeinlagen gefährdet sein könnten. Krypto-Unternehmen hingegen sprechen von Wettbewerbsverzerrung und argumentieren, dass entsprechende Fragen bereits während der Ausarbeitung der Gesetze verhandelt worden seien.

Der Streit belastet insbesondere die Verhandlungen im Senat. Eine geplante Anhörung im Bankenausschuss wurde zuletzt kurzfristig abgesagt, nachdem unter anderem Coinbase seine Unterstützung zurückgezogen hatte. Die Regierung drängt nun auf eine schnelle Einigung, um die Reform der Marktstruktur für digitale Vermögenswerte nicht weiter zu verzögern.

Beobachter werten das Treffen als Signal, dass die US-Regierung trotz politischer Widerstände an einer raschen Verabschiedung der Krypto-Gesetzgebung festhalten will. Ob der Stablecoin-Streit beigelegt werden kann, dürfte entscheidend für den weiteren Zeitplan sein.

