BTC-ECHO
+++Bitcoin wieder über 100.000 Euro – so geht es jetzt weiter+++

Krypto-Markt im Aufwind Analyst: “Wahrscheinlichkeit für Bitcoin-Allzeithoch beträgt 70 Prozent”

Mit ETF-Zuflüssen von 2,8 Milliarden US-Dollar und bullischen Futures steigt die Wahrscheinlichkeit eines Bitcoin-Ausbruchs.

David Scheider
Teilen
 | Neben der Zinswende spricht auch eine erhöhte institutionelle Nachfrage für einen Bitcoin-Bull-Run
  • Beflügelt durch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, steigen die Kurse an den Krypto-Märkten an. Dabei erreicht Bitcoin die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Euro.
  • Laut dem Analysten Axel Adler Jr., einem auf Bitcoin spezialisierten Marktbeobachter, beträgt die Wahrscheinlichkeit für ein neues Bitcoin-Allzeithoch binnen zwei Wochen 70 Prozent. Das derzeitige Allzeithoch liegt bei 124.128 US-Dollar. Davon ist Bitcoin noch 5,2 Prozent entfernt.
  • Der Analyst begründet das mit BTC-Futures, die zu höheren Preisen als der Spot-Preis gehandelt werden. “Wenn in den nächsten Tagen eine Reihe von grünen Trendbestätigungssignalen auftritt, würde dies auf neue Long-Öffnungen hindeuten und die Wahrscheinlichkeit eines neuen Allzeithochs erhöhen.”
  • Auch die Entwicklung der sogenannten Short-Term-Holder-MVRV-Z-Scores ist bullish. Die Kennzahlen für 155- und 365-Tage-Kohorten liegen derzeit nahe null, was auf eine ausgeglichene Marktsituation ohne Überhitzung oder Überverkauf hindeutet.
  • Gleichzeitig notiert der Bitcoin-Preis knapp über dem realisierten Preis der kurzfristigen Halter. Daraus ergebe sich, so Adler Jr., eine mögliche ein- bis zweiwöchige Konsolidierungsphase mit anschließender Aufwärtsbewegung.
  • Unterdessen verzeichnen die US-Spot-Bitcoin-ETFs laut SoSoValue seit dem 9. September Nettozuflüsse in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung gilt als zusätzlicher Stützfaktor für den Markt. Adler Jr. erklärte: „Es gibt eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten zwei Wochen einen schrittweisen Aufwärtstrend sehen werden.“
  Mit Bitpanda Fusion tradest du Krypto-Assets ab einer Gebühr von nur 0,02 Prozent pro Trade. Profitiere von hoher Liquidität, transparenter Kostenstruktur und schneller Ausführung – alles in einer regulierten europäischen Handelsumgebung.
