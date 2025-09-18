App herunterladen
+++Bitcoin wieder über 100.000 Euro – so geht es jetzt weiter+++

Fed-Zinsentscheid Bitcoin wieder über 100.000 Euro

Normalerweise messen wir die Kurse von Kryptowährungen in US-Dollar. Doch jetzt hat Bitcoin auch in Euro eine psychologisch wichtige Hürde genommen.

David Scheider
Bitcoin-Kurs117,538.00 $1.61 %
Eine goldfarbene Bitcoin-Münze steht aufrecht auf einer blauen Farbfläche mit kreisförmigen Mustern und Text am Rand, der den digitalen Wert symbolisiert, vielleicht sogar 100.000 Euro.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Durch den schwachen US-Dollar hat Bitcoin 2025 in USD besser als in Euro performt
  • Nach der Entscheidung der US-Notenbank Fed, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte zu senken, steigen die Kurse an den Krypto-Märkten an. Auf Tagessicht liegt Zugpferd Bitcoin (BTC) 1,1 Prozent im Plus.
  • Außerdem überstieg der Wert der Kryptowährung auf Coinbase am Nachmittag des 18. September wieder die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Euro. Zuletzt war ein BTC am 22. August mehr als 100.000 Euro wert. Auf Jahressicht hat sich der Kurs von Bitcoin mit einer Performance von 85 Prozent damit fast verdoppelt.
  • Eigentlich gilt der September mit einer durchschnittlichen Rendite von minus 2,9 Prozent als schwacher Monat. In diesem Jahr performt Bitcoin aber auffallend stark und ist im September bereits um 8,1 Prozent gestiegen. Ein Vorbote für eine Jahresendrallye? Davon geht Fundstrat-Analyst Tom Lee aus.
  • Er hatte vor wenigen Tagen einen “Monster Move” bei Bitcoin und Ethereum aufgrund der geldpolitischen Wende prophezeit. Durch steigende Liquidität sei in Kombination mit saisonalen Effekten ein Kurssprung möglich.
  • Der Assetmanager Bitwise hält entsprechend an seinem Kursziel von 200.000 US-Dollar pro Bitcoin noch in diesem Jahr fest.
