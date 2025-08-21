- Ethereum hat im vergangenen Jahr eine deutliche Erholung erlebt und seinen Kurs um mehr als 66 Prozent steigern können. Das ruft bullishe Kursprognosen auf den Plan.
- Während BitMine-Vorstand Tom Lee sein Ziel zuletzt von 10.000 auf 16.000 US-Dollar anhob, geht Etherealize-CEO Vivek Raman deutlich weiter. In einem Interview mit dem Krypto-Medium Coinage erklärt er, dass Ethereum langfristig das Potenzial habe, einen Marktwert von einer Billion US-Dollar zu erreichen. Rechnerisch würde dies einem Kurs von etwa 80.000 US-Dollar pro Ether entsprechen.
- Raman begründet diese Einschätzung damit, dass Ethereum zur Infrastruktur für die globale Wirtschaft ausgebaut werde. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer “Weltwirtschaft auf der Blockchain”. In einem von Etherealize veröffentlichten Bericht bezeichnete er Ethereum als “digitales Öl” und verwies darauf, dass immer mehr institutionelle Investoren auf Ethereum die Tokenisierung vorantreiben.
- “Lass uns die gesamte Wall Street an Ethereum anschließen und dann sehen, wie das Finanzsystem funktioniert, wenn alles auf der Blockchain läuft”, sagt er. “Die Tokenisierung ist in vollem Gange.”
- Auch regulatorisch sieht Raman Ethereum inzwischen besser aufgestellt. Während die US-Börsenaufsicht SEC in der Vergangenheit gegen Projekte im Ethereum-Umfeld vorgegangen war, habe sich die Lage zuletzt deutlich entspannt. Nach seinen Worten seien die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen inzwischen eher unterstützend als hinderlich.
