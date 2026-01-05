Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin sieht das Blockchain-Trilemma als gelöst an. Neue Technologien wie PeerDAS und zkEVMs sollen Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung gleichzeitig ermöglichen.

Vitalik Buterin offenbart: Deshalb hat Ethereum das Blockchain-Trilemma endlich gelöst

Ethereum-Gründer Vitalik Buterin sieht das Skalierbarkeitsproblem der Blockchain als gelöst an. In einem Beitrag auf X verweist er auf zwei zentrale Technologien: PeerDAS und zkEVMs.

PeerDAS (Peer Data Availability Sampling), das seit dem Fusaka-Upgrade im Dezember 2025 auf dem Mainnet läuft, erhöht die Datenverfügbarkeit und damit die Skalierbarkeit von Ethereum. Ergänzt wird dies durch zkEVMs, also Zero-Knowledge-kompatible Ethereum Virtual Machines, die als performant gelten, derzeit aber noch zusätzliche Sicherheitsverbesserungen benötigen.

Now that ZKEVMs are at alpha stage (production-quality performance, remaining work is safety) and PeerDAS is live on mainnet, it's time to talk more about what this combination means for Ethereum.



These are not minor improvements; they are shifting Ethereum into being a… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 3, 2026

Laut Buterin bilden diese Technologien die Grundlage für eine neue Generation dezentraler Netzwerke, die Sicherheit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit zugleich gewährleisten können. Das Blockchain-Trilemma – bislang ein ungelöstes Grundproblem dezentraler Systeme – sei damit in der Praxis überwunden.

Buterin geht davon aus, dass zkEVMs bis 2030 vollständig in das Ethereum-Ökosystem integriert sein werden. Die Einführung weiterer Skalierungsmechanismen wie BALs, ePBS und höhere Gas-Limits ist bereits in den nächsten Jahren geplant. Die Entwicklung sieht er als Ergebnis eines zehnjährigen Fortschritts, der mit ersten Konzepten zur Datenverfügbarkeit bereits 2017 begann.

Das Blockchain-Trilemma beschreibt den Zielkonflikt zwischen Dezentralisierung, Sicherheit und Skalierbarkeit in Blockchain-Netzwerken. Bisher galt: Wird ein Aspekt gestärkt, leidet mindestens einer der anderen. Ein Netzwerk konnte etwa viele Transaktionen verarbeiten (Skalierbarkeit), musste dafür aber auf zentrale Strukturen setzen – zulasten der Dezentralisierung.

Kritiker schenken Vitalik Buterin keinen Glauben: Weil Ethereum auf Proof of Stake operiere, sei die Dezentralität nicht ausreichend gewährleistet.

