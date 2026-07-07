Vitalik Buterin fordert die KI heraus – und verliert

Ethereum-Gründer Vitalik Buterin testete die Grenzen der Künstlichen Intelligenz. Das Experiment ging nach hinten los.

"Wir haben einen Gewinner!"

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Vitalik Buterin initiierte ein Experiment zur Anonymität im Internet. â³

Eine KI konnte einen anonymen Ethereum-Beitrag erfolgreich ihm zuordnen. â³

Buterins Strategie zur Verschleierung seines Schreibstils war nicht ausreichend. â³

Das Experiment wirft Fragen zur Sicherheit der Anonymität im digitalen Raum auf.

Vor gut zwei Wochen startete Vitalik Buterin ein ungewöhnliches Experiment. “In letzter Zeit wurde behauptet, dass KI-Textanalysen Anonymität im Internet unmöglich machen werden”, schrieb der Ethereum-Mitgründer auf X. Deshalb wolle er “einen Teil meiner eigenen Anonymität opfern, um ein Experiment zu machen”. So begann die Schnitzeljagd. Seine Community forderte er heraus, einen anonym veröffentlichten Ethereum-Beitrag zu finden, den er irgendwann in den vergangenen Jahren unter einem anderen Namen verfasst hatte.

KI erkennt Buterin

Nun steht fest: Das Spiel hat Buterin verloren. Der Unternehmer Franklyn Wang konnte den anonymen Text mithilfe einer KI korrekt dem Ethereum-Mastermind zuordnen. Nach dessen Angaben handelte es sich um eine Überarbeitung des Ethereum Improvement Proposal (EIP) 7503. Um seine Spuren zu verwischen, hatte Buterin den Text zunächst auf Chinesisch geschrieben, dann ins Englische übersetzen lassen und anschließend noch manuell überarbeitet.

And … we have a winner!



My method when writing the post in 2024 was: I wrote it in Chinese, used qwen2.5 locally to translate it to English, then manually fixed all the bugs in the translation.



Notice that the stylistic hints that his AI picked up on were intellectual habits… — vitalik.eth (@VitalikButerin) July 6, 2026

Dennoch erkannte die KI seine Handschrift. “Die stilistischen Hinweise, die seine KI erkannt hat, waren meine intellektuellen Gewohnheiten und die Art, wie ich Mathematik und Algorithmen erkläre”, schrieb Buterin. Seine Strategie, lediglich den Schreibstil zu verschleiern, habe daher offenbar nicht ausgereicht.

Eine Gefahr für Anonymität?

Buterins Experiment greift eine Debatte auf, die in der KI-Forschung seit Längerem hochkocht. Moderne Sprachmodelle erkennen Autoren offenbar zunehmend anhand von Wortwahl und bestimmten Argumentationsmustern. Dahinter steht ein ernstzunehmendes Problem: KI-Modelle, die Sprachmuster immer besser erkennen, stellen Anonymität im Internet grundsätzlich infrage.

Welche Rolle künstliche Intelligenz derzeit rund um Ethereum spielt und warum Buterin das Experiment überhaupt gestartet hat, lest ihr hier: Vitalik Buterin fordert die KI heraus – zerbricht Ethereum?