- Seit dem Novembertief bei rund 82.000 US-Dollar konnte der Bitcoin-Kurs um mehr als 20 Prozent zulegen und steht im Moment des Schreibens wieder bei 95.100 US-Dollar. Doch wenn es nach dem bekennenden Edelmetallanhänger Peter Schiff geht, dürfte diese Erholungsrallye bald in sich zusammenbrechen.
- Die explosiven Preisbewegungen bei Gold und Silber nutzte er zuletzt regelmäßig als Anlass, um über Bitcoin herzuziehen. Nun meint Schiff in einem neuen X-Post: “Bei Edelmetallen und Bitcoin stehen große Bewegungen bevor. Investoren müssen sich vorbereiten”
- Für Gold und Silber bedeute das, “mehr physisches Metall zu kaufen und sich mit nach wie vor unglaublich unterbewerteten Minenaktien einzudecken”. Auf Jahressicht konnte der Goldpreis um 70 Prozent zulegen, der Silberpreis sogar um 193 Prozent. Dagegen musste der Bitcoin-Kurs im gleichen Zeitraum 9 Prozent abgeben.
- Der Ratschlag des US-Ökonomen ist eindeutig: “Für Bitcoin-Hodler bedeutet das, jetzt zu verkaufen, bevor der nächste Marktcrash kommt!” Zuletzt hatte Schiff Anfang November von einer außergewöhnlichen Gelegenheit gesprochen, um Bitcoin über 100.000 US-Dollar zu verkaufen, denn “diese Chance wird es in unserem Leben womöglich nie wieder geben”.
- Zumindest die kurzfristige Marktentwicklung scheint ihm recht zu geben, denn seit dem 14. November handelt die Krypto-Leitwährung im fünfstelligen Bereich. Doch noch ist der Wettkampf keineswegs entschieden: “Bitcoin vs. Gold und Silber: Wer setzt sich langfristig durch?“
- Schon im November 2013 verglich der Edelmetallfan Bitcoin mit der Tulpenblase im Holland des 17. Jahrhunderts, was ihn zu einem der beharrlichsten BTC-Kritiker macht. Zum damaligen Zeitpunkt stand der BTC-Kurs bei nur 355 US-Dollar. Hätte Peter Schiff nur 4.000 US-Dollar investiert, wären daraus bis heute über eine Million US-Dollar geworden.
- Kürzlich wurde er überraschend zu einem der Top-Krypto-Influencer weltweit gekürt. Seine Reaktion: “Ich weiß aus erster Hand, dass trotz meiner Kritik an Kryptowährungen viele Menschen wegen mir Bitcoin besitzen”. Es sei zwar nicht seine Absicht gewesen, aber dennoch würde Schiff Anleger offenbar regelmäßig zu BTC-Käufen motivieren.
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?
