- Die Einnahmen im Blockchain-Sektor sind im September um 16 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Vermögensverwalters VanEck hervor.
- Als Hauptgrund nennt die Analyse die abnehmende Volatilität am Krypto-Markt, die zu geringeren Netzwerkgebühren führte.
- Das Ethereum-Netzwerk verzeichnete laut VanEck einen Rückgang der Einnahmen um sechs Prozent, Solana um elf Prozent.
- Besonders stark fiel der Rückgang bei Tron aus: Hier sanken die Gebühreneinnahmen um 37 Prozent. Verantwortlich dafür war ein Governance-Vorschlag, der bereits im August zu einer Senkung der Gebühren um mehr als 50 Prozent geführt hatte.
- Trotz der rückläufigen Einnahmen bleibt Tron das umsatzstärkste Blockchain-Netzwerk. Nach Angaben der Datenplattform Token Terminal generierte Tron in den vergangenen zwölf Monaten rund 3,6 Milliarden US-Dollar an Einnahmen. Ethereum folgt mit rund einer Milliarde US-Dollar.
- Trons Dominanz bei den Einnahmen erklärt sich durch seine zentrale Rolle im Stablecoin-Sektor. Laut Daten von Token Terminal und RWA.XYZ werden 51 Prozent des gesamten im Umlauf befindlichen Tether-Bestands (USDT) über das Tron-Netzwerk abgewickelt.
