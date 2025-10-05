App herunterladen
VanEck-Bericht Blockchain-Einnahmen brachen im September massiv ein

Die Einnahmen von Blockchain-Netzwerken sind im September um 16 Prozent gesunken. Hauptgrund war die geringere Marktvolatilität, die zu niedrigeren Transaktionsgebühren führte.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs124,092.00 $1.40 %
Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Blockchain-Einnahmen sind im September eingebrochen
  • Die Einnahmen im Blockchain-Sektor sind im September um 16 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Vermögensverwalters VanEck hervor.
  • Als Hauptgrund nennt die Analyse die abnehmende Volatilität am Krypto-Markt, die zu geringeren Netzwerkgebühren führte.
  • Das Ethereum-Netzwerk verzeichnete laut VanEck einen Rückgang der Einnahmen um sechs Prozent, Solana um elf Prozent.
  • Besonders stark fiel der Rückgang bei Tron aus: Hier sanken die Gebühreneinnahmen um 37 Prozent. Verantwortlich dafür war ein Governance-Vorschlag, der bereits im August zu einer Senkung der Gebühren um mehr als 50 Prozent geführt hatte.
  • Trotz der rückläufigen Einnahmen bleibt Tron das umsatzstärkste Blockchain-Netzwerk. Nach Angaben der Datenplattform Token Terminal generierte Tron in den vergangenen zwölf Monaten rund 3,6 Milliarden US-Dollar an Einnahmen. Ethereum folgt mit rund einer Milliarde US-Dollar.
  • Trons Dominanz bei den Einnahmen erklärt sich durch seine zentrale Rolle im Stablecoin-Sektor. Laut Daten von Token Terminal und RWA.XYZ werden 51 Prozent des gesamten im Umlauf befindlichen Tether-Bestands (USDT) über das Tron-Netzwerk abgewickelt.
Quellen

Das könnte dich auch interessieren