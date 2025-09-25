- Nicht nur Bitcoin, Ethereum und Co. sind seit Anfang des Jahres gestiegen. Auch die Blockchain-Branche verzeichnet 2025 ein starkes Wachstum, das sich nicht allein auf Kursentwicklungen stützt, sondern auf reale Nutzung und technologische Fortschritte.
- Die Daten zu aktiven Nutzern zeigen, welche Protokolle im laufenden Jahr die größte Reichweite erzielen. Grundlage sind eindeutige Wallet-Adressen, die mindestens eine Transaktion innerhalb von 30 Tagen durchgeführt haben.
- Angeführt wird das Ranking von BNB Chain mit 56 Millionen aktiven Adressen pro Monat. Das zeigen Daten von Token Terminal.
- Auf Platz zwei folgt das Near Protocol mit 52 Millionen monatlich aktiven Nutzern.
- Solana belegt den dritten Platz mit 42 Millionen aktiven Adressen. Zu den weiteren schnell wachsenden Netzwerken zählen Base, das von Coinbase entwickelte Ethereum-Layer-2-Projekt, mit 17 Millionen aktiven Nutzern sowie Tron mit 14,7 Millionen Adressen.
- Bitcoin und Ethereum kommen zwar ebenfalls auf viele Millionen Nutzer, müssen den jüngeren Protokollen aber die oberen Ränge überlassen.
