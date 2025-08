In diesem Artikel erfährst du: Wieso durch Künstliche Intelligenz eine Orwellsche Dystopie lauert

Wie Near die Macht zentralisierter KI-Player durchbrechen will

Warum die Blockchain besser für KI geeignet ist als Ethereum und Co.

Auf der Ethereum-Konferenz EthCC in Cannes skizziert Illia Polosukhin, Gründer von Near Protocol, im Gespräch mit BTC-ECHO seine Vision für das KI-Zeitalter. Um die Macht zentralisierter Player einzudämmen und damit ein dystopisches Szenario nach George Orwells Roman “1984” zu vermeiden, benötige man die Blockchain. Durch die Vorteile der Distributed-Ledger-Technologie im Bereich Identität, Zahlungen, Marktplätze und Koordination entsteht ihm zufolge eine Symbiose mit KI-Systemen. Polosukhins Gegenentwurf zum Orwellschen Post-AGI-Zeitalter heißt User-Owned AI – ein KI-Ökosystem, das sich technisch und ökonomisch auf die Seite der Nutzer stellt. Aber was genau macht Near Protocol nach eigenen Angaben zu der Blockchain für Künstliche Intelligenz? Wir haben nachgehakt.

