Die US-Inflation hat im Februar zugelegt. Die gestiegenen Spritpreise im Zuge des Iran-Konflikts wirken sich indessen erst im nächsten Monat auf die Statistik aus.

Die Inflation in den USA steigt. Nach Daten, die das Bureau of Labor Statistics am heutigen Nachmittag herausgegeben hat, steigen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich beträgt die Teuerungsrate 2,4 Prozent.

Das war von den globalen Finanzmärkten so erwartet worden, die Marktreaktionen waren also überschaubar. Bitcoin notiert auf Tagessicht 0,8 Prozent im Plus bei 70.446 US-Dollar. Ethereum steht bei 2.064 US-Dollar.

Der Konflikt im Nahen Osten hat noch keinen Einfluss auf die Inflationszahlen genommen, da die Zahlen vom Februar stammen. Das dürfte sich aber im kommenden Bericht ändern.

“Ein Ölpreis von über 100 US-Dollar über einen längeren Zeitraum hinweg wird zu einem weltweiten Anstieg der Inflationsrate führen”, schreiben die Analysten von Milk Road Makro auf X. Sie erwarten eine Inflationsrate von “deutlich über drei Prozent, wenn der Ölpreis über 100 US-Dollar bleibt.”

Zur Stunde wird Rohöl bei rund 86 US-Dollar gehandelt, also wieder unter 100 US-Dollar.

Wetten auf die Fed-Zinsentscheidung im März | Quelle: Polymarket

Höhere Inflationsraten senken die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen seitens der US-Notenbank Fed. Auf der Wettplattform Polymarket erwarten 99 Prozent der Anleger keine Zinsanpassung im März.

Für die Federal Reserve gilt es nun, die Inflation weiter im Blick zu behalten. Die US-Notenbank schaut traditionell eher auf die PCE-Daten, die die tatsächlichen Konsumausgaben der US-Bevölkerung messen.

Eine Veröffentlichung ist für diesen Freitag, den 13. März, vorgesehen. Welche weiteren Wirtschaftsdaten wichtig werden, lest ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

