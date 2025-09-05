- Unternehmensbestände überschreiten erstmals die Marke von eine Million Bitcoin, im Wert von über 111 Milliarden US-Dollar, also mehr als fünf Prozent aller jemals existierenden Coins. Michael Saylors Strategy war 2020 das erste börsennotierte Unternehmen mit Bitcoin-Treasury-Strategie. Heute hält die Firma allein 636.505 BTC und dominiert damit alle anderen Konzerne.
- MARA Holdings folgt mit 52.477 BTC, während Newcomer wie XXI (43.514 BTC) und die Bitcoin Standard Treasury Company (30.021 BTC) schnell aufholen. Auch Bullish, Metaplanet, Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark und Coinbase gehören zu den zehn größten Firmen-Haltern.
- Die aggressiven Käufe von Unternehmen und ETFs erzeugen einen Nachfrageschock, den viele als eine treibende Kraft hinter dem jüngsten Bitcoin-Allzeithoch von 124.450 US-Dollar sehen. Firmen nutzen zunehmend Aktienemissionen, Wandelanleihen und SPACs, um ihre Bitcoin-Bestände auszubauen und Aktionären direkten Wert in Form von Bitcoin-per-Share zu bieten. Neben den 64 US-Unternehmen sind auch Firmen in Kanada, Großbritannien, Hongkong, Mexiko, Südafrika und Bahrain aktiv.
- Trotz Kritik während des Bärenmarktes – als Miner verkauften und Bitcoin auf 15.740 USD fiel – erwies sich die Treasury-Strategie von Saylor & Co. als erfolgreich und inspirierte eine zweite Welle institutioneller Adoption. Aktuell notiert Bitcoin bei rund 111.000 US-Dollar.
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?
Quelle:
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+