- Der Bitcoin-Kurs ist zeitweise unter die 108.000 US-Dollarmarke gefallen, aber Strategy (ehemals MicroStrategy) lässt sich nicht beirren. In einem neuen X-Post verkündet Michael Saylor, dass seine Firma 4.048 BTC für knapp 450 Millionen US-Dollar erworben hat.
- Beim jüngsten Nachkauf von Strategy beträgt der Durchschnittspreis 110.981 US-Dollar pro Bitcoin. Somit konnte das führende Treasury-Unternehmen seine BTC-Bestände mit einem zumindest 12-prozentigen Rabatt im Vergleich zum Allzeithoch ausbauen.
- Wie gewohnt hatte Saylor vor der Bekanntgabe des Kaufes schon am Wochenende seinen BTC-Tracker gepostet. Dazu schrieb er: “Bitcoin ist immer noch im Ausverkauf.”
- Als der mit Abstand größte Corporate Bitcoin Holder der Welt besitzt Strategy nun bereits 636.505 BTC im Gesamtwert von mehr als 70 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: MARA Holdings, der zweitplatzierte im Ranking, muss sich mit “bescheidenen” 50.639 BTC zufriedengeben.
- Für das laufende Jahr 2025 nennt Saylor einen BTC Yield in Höhe von 25,7 Prozent. Dabei handelt es sich um das Verhältnis der von Strategy gehaltenen Bitcoin zur Anzahl der emittierten MSTR-Aktien. Jeder Aktionär hält daher indirekt 25,7 Prozent mehr BTC.
- Dennoch erntete die Strategie-Geschäftsführung nach einer Änderung der Aktienausgaberichtlinien vor zwei Wochen Kritik. Weil neue MSTR-Aktien nun unter dem 2,5-fachen des Nettovermögenswerts (NAV) ausgegeben werden dürfen, befürchten Skeptiker eine Verwässerung ihrer Anteile.
- Der MSTR-Aktienkurs steht vorbörslich bei 334 US-Dollar und damit 3 Prozent niedriger als in der Vorwoche. Seit Anfang September 2024 überflügelte die Strategy-Aktie aber selbst den BTC-Kurs deutlich, mit einer Gesamtrendite von über 170 Prozent.
- Langfristig will Saylor mit Strategy einen Nakamoto (entspricht 1.000.000 BTC) kontrollieren. Sollte er mit seiner ambitionierten Bitcoin-Kursprognose richtig liegen, könnte MSTR bis zum Jahr 2045 das wertvollste Unternehmen der Welt werden.
- Zudem könnte MSTR ab Mitte September bereits Teil des S&P 500 werden. Mehr dazu hier: Strategy qualifiziert sich für S&P 500: MSTR vor Kursexplosion?
