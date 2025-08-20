App herunterladen
Hat sich Strategy verkalkuliert? Michael Saylor bekommt Gegenwind aus der Bitcoin-Community

Michael Saylor ändert die Regeln für die Ausgabe von MSTR-Aktien – und ruft Kritik hervor. Warum die Bitcoin-Community enttäuscht ist.

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs114,185.00 $0.83 %
Ein Mann in Anzug und orangefarbener Krawatte sitzt auf einem weißen Stuhl vor einem blauen Hintergrund mit CPAC-Logo und diskutiert Themen wie Bitcoin und den Anstieg von Investitionen über 150.000 US-Dollar.

Beitragsbild: picture alliance

 | Der erfolgsverwöhnte Bitcoin-Permabulle Michael Saylor trifft auf Widerstand
  • Das hatte sich Michael Saylor wohl anders vorgestellt: Nach einer Änderung der Aktienemissionsrichtlinien seiner Bitcoin-Treasury-Firma Strategy reagiert die BTC-Community negativ. Viele MSTR-Investoren scheinen das Vertrauen zu verlieren.
  • Aufgrund der aktualisierten Firmenpolitik wird eine langjährige Schutzmaßnahme aufgehoben, die das Bitcoin-Unternehmen daran hinderte, neue Aktien unter dem 2,5-fachen seines Nettovermögenswerts (mNAV) zu verkaufen.
  • Der Strategy-Gründer selbst hatte die Maßnahme damit begründet, dass er “eine größere Flexibilität bei der Umsetzung unserer Kapitalmarktstrategie erreichen” wolle. Dagegen werfen ihm X-Nutzer vor, die MSTR-Privatanleger zugunsten der finanziellen Interessen der Unternehmensführung aufzuopfern.
  • “Was mich persönlich stört, ist die plötzliche Umstellung und der Bruch eines früheren Versprechens”, schreibt etwa Krypto-Entrepreneur Adam Simecka. Noch drastischer drückt sich Finanzanalyst Jacob King aus: “Was bedeutet das? Er kann nun jederzeit die Anteile der Aktionäre verwässern, wenn es ihm nützt. Hier ging es nie um Bitcoin, sondern darum, dass Saylor Kasse macht.”
  • Auch die Aktie von Strategy reagierte negativ auf die Meldung und handelt im Moment des Schreibens bei 341 US-Dollar. Das entspricht einem Verlust von etwa 9 Prozent gegenüber der Vorwoche und knapp 20 Prozent gegenüber dem Vormonat.
  • Die Community-Reaktion lässt eine wachsende Kluft zwischen Saylors aggressiver Bitcoin-Kaufstrategie und den MSTR-Aktionären erkennen, die befürchten, dass ihre Anteile verwässert werden könnten.
  • Für das laufende Jahr 2025 kann Strategy aber noch immer einen BTC Yield in Höhe von 25,1 Prozent vorweisen. Das ist das Verhältnis der gehaltenen Bitcoin zur Anzahl der emittierten MSTR-Aktien. Indirekt konnten die Aktionäre bislang somit “mehr BTC” kaufen.
  • Außerdem ließen die bisherigen Richtlinien von Strategy durchaus Raum für eine Neueinschätzung. Das Ziel bleibt jedenfalls klar: Mehr Bitcoin kaufen. Mit 629.376 BTC im Wert von 71 Milliarden US-Dollar scheint der weltgrößte Corporate Hodler bereits uneinholbar.
Quellen

