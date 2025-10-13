App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.00 T $
Bitcoin-Kurs114,700.00 $0.27%
Ethereum-Kurs4,185.43 $1.16%
XRP-Kurs2.60 $2.73%
Cardano-Kurs0.717962 $3.79%
Solana-Kurs201.93 $3.46%
Dogecoin-Kurs0.212272 $2.59%
BNB-Kurs1,276.60 $-1.59%
Polkadot-Kurs3.33 $1.90%
IOTA-Kurs0.158556 $2.07%
Official Trump-Kurs6.45 $4.35%
TRON-Kurs0.321805 $-0.46%
Stellar-Kurs0.348079 $0.59%

Washington berät über Changpeng Zhao Trump erwägt Begnadigung von Binance-Gründer CZ

Im Umfeld von Donald Trump laufen Gespräche über eine mögliche Begnadigung von Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao. Eine Entscheidung könnte bald fallen.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs114,700.00 $0.27 %
Bitcoin kaufen
Binance-Gründer CZ

Beitragsbild: picture alliance

 | Die Trump-Regierung prüft offenbar eine Begnadigung von CZ
  • Die US-Regierung berät offenbar über eine Begnadigung von Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Personen, die dem US-Präsidenten nahestehen.
  • Laut New York Post-Kolumnist Charles Gasparino werde im Weißen Haus derzeit “intensiv über eine mögliche Begnadigung diskutiert”. Trump selber tendiere zu einer Begnadigung, so Gasparino, “was den Weg für eine Rückkehr von CZ an die Spitze der Kryptobörse Binance ebnen könnte”. Kritischere Stimmen seien dagegen “besorgt über die Außenwirkung einer Begnadigung, insbesondere angesichts der Krypto-Geschäftsinteressen des Präsidenten”. Eine Entscheidung könne “bald” getroffen werden.
  • Zhao war im April 2024 zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem Binance sich im Rahmen eines Vergleichs mit dem US-Justizministerium (DOJ) auf eine Strafzahlung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar geeinigt hatte – eine der höchsten Geldbußen, die jemals gegen ein Finanzunternehmen verhängt wurden. Seit seiner Entlassung im September 2024 lebt Zhao außerhalb der USA und hält sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurück.
  • Die Diskussion über eine mögliche Begnadigung fällt in eine Phase, in der die US-Regierung unter Trump einen deutlich krypto-freundlicheren Kurs einschlägt. Seit Trumps Amtsantritt sucht das Weiße Haus aktiv den Schulterschluss mit der Branche, während Aufsichtsbehörden wie SEC und Finanzministerium ihre Vorgaben merklich lockern.
  • Ende Januar begnadigte Trump Ross Ulbricht, den Gründer von Silk Road. Im März folgten Begnadigungen für drei Mitgründer der Krypto-Börse BitMEX, darunter Arthur Hayes.
Empfohlenes Video
Bitcoin-Rallye vorbei? Deshalb korrigiert der Krypto-Markt

Quellen

Tweet von Charles Gasparino | X

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein digitales Franken-Symbol leuchtet vor einem Hintergrund aus binären Codes und Zahlen und erinnert an den innovativen Geist von Frankencoin und die sich entwickelnde Landschaft der digitalen Währung und Finanztechnologie.
"Komplett dezentral"So revolutioniert Frankencoin das Stablecoin-Geschäft
Eine Nahaufnahme gestapelter Solana-Münzen auf einer reflektierenden Oberfläche mit unscharfem blauen Hintergrund, die auf das wachsende Interesse an einem potenziellen Solana-ETF hindeutet.
Keine großen Kurssprünge erwartetSolana steht vor seinem ETF-Moment – warum der Hype klein bleiben dürfte
Nahaufnahme von Händen, die bei schwachem Licht auf einer Laptop-Tastatur tippen, während die Telegram-App auf dem Bildschirm geöffnet ist.
Wie Stablecoins moderne Sklaverei finanzierenTelegram, Tether, Tron: Das Schattennetzwerk der Kriminalität
Story
6.74 $
17.62%
Bittensor
415.76 $
9.93%
Ethena
0.438025 $
7.90%
Render
2.88 $
6.48%
Bonk
0.000016 $
6.00%
Pepe
0.000008 $
5.95%
Sky
0.064729 $
4.80%
Official Trump
6.45 $
4.35%
World Liberty Financial
0.145033 $
3.90%
Cardano
0.717962 $
3.79%
ChainOpera AI
7.12 $
-38.64%
Mantle
2.04 $
-11.42%
Pump.fun
0.004148 $
-5.79%
Aster
1.42 $
-4.93%
Worldcoin
0.991986 $
-3.61%
Cronos
0.169999 $
-3.53%
Currency One USD
0.999995 $
-2.23%
Aptos
3.84 $
-2.16%
Provenance Blockchain
0.035772 $
-1.98%
BNB
1,276.60 $
-1.59%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren