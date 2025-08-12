- Bitcoiner David Bailey, der US-Präsident Donald Trump, bei dessen Krypto-Politik beraten hat, kündigte an, am heutigen Dienstag Bitcoin im Wert von 762 Millionen US-Dollar zu kaufen.
- “Seitdem ich in Bitcoin eingestiegen bin, hatte ich immer den Traum, mit einem einzigen Gebot 1 Milliarde US-Dollar Bitcoin zu kaufen”, sagte er am Montag. “Morgen wird dieser Traum wahr.” Er fügt noch hinzu: “Nur für den Fall, dass jemand das hier verpasst hat: Ich runde von unserer Erhöhung von 762,5 Millionen US-Dollar auf.”
- Für diesen Betrag könnte man zum aktuellen Marktpreis rund 6.400 BTC kaufen. Bailey fügte hinzu, dass für den Kauf eine volumengewichtete Durchschnittspreisstrategie (VWAP) verwendet wird. Hierbei wird der Kauf in kleinere Transaktionen aufgeteilt, um Slippage und Marktstörungen zu minimieren.
- Bailey ist CEO von BTC-Treasury-Unternehmen Nakamoto Inc. und hat auch die Muttergesellschaft des Bitcoin Magazine, mitbegründet.
- “Wir haben eine einzigartige Strategie bei Nakamoto” erklärt der Entrepreneur. Er prophezeit: “Ihr werdet verstehen, warum wir einer der Top-Bitcoin-Halter der Welt sein werden”.
- Nakamoto änderte am Montag sein Maskottchen in einen Ochsenfrosch. Dieser stellt laut Bailey einen “legendären Schatzhüter, einen ‘Apex Predator’, eine invasive Spezies” dar. Des Weiteren sei diese bereit, “alles zu fressen, was unseren Bitcoin-per-Share wachsen lässt”.
- Bailey diente als Berater während Trumps Präsidentschaftswahlkampf und gilt als eine zentrale Figur in der Pro-Bitcoin-Attitüde des Präsidenten.
- Anfang dieses Monats äußerte er Ambitionen, 200 Millionen US-Dollar für ein politisches Aktionskomitee (PAC) zu sammeln.
- “Ich habe in diesem Jahr eine Menge über Politik gelernt und wie das Spiel gespielt wird. Ich denke darüber nach, ein 100-200 Millionen US-Dollar PAC zu gründen, um die Interessen von Bitcoin voranzutreiben”, sagte er.
- Während Bitcoin aktuell einen Rücksetzer verdauen muss, zeigt sich Ethereum nach einem Rekordzufluss in ETH-ETFs unbeeindruckt.
