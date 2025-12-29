Top-Trader verliert 3,4 Millionen Dollar mit Ethereum-Wette

- Ein als besonders treffsicher geltender Krypto-Trader hat seine Short-Position auf Ethereum gestern geschlossen und dabei einen Verlust von rund 3,4 Millionen US-Dollar realisiert. Der Wallet-Adresse “pension-usdt.eth” wird eine überdurchschnittlich erfolgreiche Handelsbilanz zugeschrieben.
- Insgesamt hat der Trader rund 70 Trades abgeschlossen und dabei eine Trefferquote von etwa 83 Prozent erreicht. Trotz des aktuellen Fehlgriffs belaufen sich seine kumulierten Gewinne auf rund 21,84 Millionen US-Dollar.
- Auffällig ist, dass der Verlust nicht aus einer Serie schlechter Entscheidungen resultiert, sondern aus einem einzelnen Trade, der gegen die kurzfristige Marktentwicklung lief. Gerade bei Short-Positionen kann eine plötzliche Erholung des Marktes ausreichen, um selbst gut abgesicherte Strategien unter Druck zu setzen.
- Ein Short ist eine Wette auf fallende Kurse. Der Trader leiht sich dabei einen Vermögenswert, etwa Ethereum, verkauft ihn sofort am Markt und hofft, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. Fällt der Kurs, macht der Trader Gewinn. Steigt der Kurs jedoch, entsteht ein Verlust, der theoretisch unbegrenzt sein kann.
- Ethereum notiert aktuell bei rund 3000 US-Dollar, knapp 40 Prozent unter seinem Allzeithoch im August 2025. In der vergangenen Nacht stieg es um fast 5 Prozent, fiel dann aber wieder zurück auf die 2900 US-Dollar-Marke. Zuletzt führte man das Fusaka-Upgrade durch, dass das Netzwerk stabiler, effizienter und schneller machen soll.
