Milliardenmarkt der tokenisierten Assets Tokenisierte Aktien: Ethereum vs. Solana – Wettlauf um Marktführung

Tokenisierte Aktien erleben 2025 ein explosives Wachstum – getrieben von Ethereum und Solana. Beide Netzwerke kämpfen um die Vorherrschaft in einem Milliardenmarkt. Doch welche Blockchain liegt aktuell vorne und wohin entwickelt sich der Trend?

Timur Yildiz
Ethereum-Kurs3,951.93 $2.98 %
Eine Gruppe von goldfarbenen physischen Münzen mit Ethereum- und Solana-Logos auf einer reflektierenden schwarzen Oberfläche.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum und Solana im direkten Schlagabtausch um die Führungsrolle bei tokenisierten Aktien
  • Der Markt für tokenisierte Aktien ist 2025 in eine neue Phase eingetreten – mit Wachstumsraten, die an den DeFi-Hype von 2021 erinnern. Laut dem aktuellen Monthly Market Insights-Report stieg die Marktkapitalisierung seit Juni um rund 217 Prozent auf 367,8 Millionen US-Dollar. Besonders gefragt: Tesla (TSLA) und der S&P-500-ETF (SPY), die zusammen den Großteil des Handelsvolumens ausmachen.
  • Die Zahl aktiver On-Chain-Adressen explodierte von 1.609 auf 89.854, ein Zuwachs um das 56-Fache. Treiber sind sinkende Eintrittsbarrieren, 24/7-Handel und neue regulatorische Klarheit – insbesondere durch das US-Programm “Project Crypto”. Dieses hat das Ziel, Kapitalmärkte direkt auf die Blockchain zu bringen.
  • Während Anbieter wie Backed Finance ihre xStocks zunehmend auch auf Solana (über Kraken, Bybit, Jupiter) anbieten, bleibt Ethereum der Platzhirsch: 4,59 Milliarden US-Dollar des insgesamt 5,75 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für tokenisierte Assets entfallen auf die ETH-Blockchain. Solana verzeichnet zwar Innovationen im DeFi-Bereich, kämpft aber aktuell mit rückläufigen Kapitalzuflüssen – das SOL/ETH-Verhältnis ist seit Anfang 2025 um fast 50 Prozent gefallen und notiert auf dem niedrigsten Stand seit über einem Jahr.
Ein Candlestick-Diagramm, das die Preisbewegung von Solana (SOL/USDT) auf Binance von 2021 bis 2023 zeigt, mit gleitenden Durchschnitten, Handelsvolumen, RSI und einer eingezeichneten Preisspanne, die einen Abwärtstrend im Solana-Ökosystem aufzeigt.
SOL/ETH fällt seit Anfang 2025 um fast 50 Prozent – niedrigster Stand seit über einem Jahr | Quelle: TradingView
  • Laut Analysten von Binance Research könnte die Tokenisierung enormen Einfluss auf beide Netzwerke haben: Würden nur ein Prozent der globalen Aktien digital abgebildet, wäre ein Markt von über 1,3 Billionen US-Dollar möglich. Das würde nicht nur Ethereum und Solana stärken, sondern auch die DeFi-Infrastruktur insgesamt in Richtung Mainstream katapultieren.
  • Ob Solana zu Ethereum aufschließen kann, hängt davon ab, wie schnell neue Liquidität ins Ökosystem fließt und wie stark der Trend zur Tokenisierung privater und börsennotierter Assets weiter Fahrt aufnimmt.
