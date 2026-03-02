Im März fließen deutlich mehr neue Coins und Token in den Krypto-Markt als üblich. Das sind die Gründe für den 6 Milliarden-Unlock.

Token-Unlocks im März: 6 Milliarden Dollar fließen in den Markt

Im März steht der Krypto-Space vor dem bislang größten Unlock in diesem Jahr. Das zeigen Daten von Cryptorank.

Demnach fließen Coins im Wert von fast 6 Milliarden US-Dollar neu in den Markt. In den Monaten zuvor lag das Volumen zwischen 2 und 3 Milliarden US-Dollar.

Den Löwenanteil macht dabei ein Unlock der Krypto-Börse WhiteBit aus. Etwa 81,5 Millionen Token schüttet die Plattform am 13. März aus. Bei einem aktuellen Kurs von 48,57 US-Dollar ergibt das ein Gesamtvolumen von fast 4 Milliarden US-Dollar. Das wiederum entspricht rund 38 Prozent der Gesamtmarktkapitalisierung.

Danach folgt RAIN. Der dezentrale Prognosemarkt will am 10. März rund 37,4 Milliarden Token in Umlauf bringen. Gemessen am aktuellen Kurs entspricht das einem Volumen von 342 Millionen US-Dollar.

Hyperliquid bringt ebenfalls neue Token in den Krypto-Markt. Fast 10 Millionen Hype im Gesamtwert von rund 305 Millionen US-Dollar sollen an frühe Unterstützer des Netzwerks gehen.

Token Unlocks bezeichnen im Krypto-Space die Freigabe zuvor gesperrter Token, die dadurch erstmals frei handelbar werden. Oft gehen diese Mittel an das Team, Investoren oder frühe Unterstützer eines Projekts. Da mit einem Unlock das verfügbare Token-Angebot steigt, entsteht häufig kurzfristiger Verkaufsdruck und damit Kursdruck. Der tatsächliche Effekt hängt jedoch stark von Marktumfeld, Erwartungshaltung und Nachfrage ab und kann von Fall zu Fall variieren.

