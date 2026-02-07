App herunterladen
Krypto im Visier 

Tether friert über 500 Millionen US-Dollar in der Türkei ein

Tether hat über eine halbe Milliarde US-Dollar eingefroren. Hintergrund sind Ermittlungen zu illegalem Online-Glücksspiel und Geldwäsche in der Türkei.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs69,154.00 $1.12 %
Zu sehen ist Tether CEO Paolo Ardoino

Beitragsbild: picture alliance

 | Tether CEO Paolo Ardoino
  • Tether hat auf Anordnung türkischer Behörden Kryptowährungen im Wert von rund 544 Millionen US-Dollar eingefroren, wie CEO Paolo Ardoino nun gegenüber Bloomberg bestätigte. Hintergrund sind Ermittlungen wegen illegalen Online-Glücksspiels und Geldwäsche. Dabei wurden laut Medienberichten auch die Vermögenswerte von Seref Yazici, dem Eigentümer der Krypto-Plattform Darkex, beschlagnahmt.
  • Nach Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic haben Stablecoin-Emittenten wie Tether und Circle bis Ende 2025 weltweit rund 5.700 Wallets gesperrt. Das betroffene Volumen lag bei etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Rund drei Viertel dieser Wallets enthielten den Tether-Stablecoin USDt.
  • Ermittler und Analysten verweisen seit längerem darauf, dass insbesondere USDt häufig in illegalen Zahlungsstrukturen genutzt wird. Das Analysehaus Bitrace berichtete, dass im Jahr 2024 Stablecoins im Wert von 649 Milliarden US-Dollar über sogenannte Hochrisiko-Adressen transferiert wurden. Mehr als siebzig Prozent dieses Volumens entfielen auf USDt auf der Tron-Blockchain.
  • Wie Stablecoins auch moderne Formen des Menschenhandels und der Zwangsarbeit begünstigen und welche Rolle dabei USDt spielt, lest ihr hier: Das unsichtbare Krypto-Kartell: Telegram, Tether und Tron
