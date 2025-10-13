- “Kaufen, wenn die Kanonen donnern” – diese alte Börsenweisheit berücksichtigt Warren Buffett bereits seit vielen Jahrzehnten, nun nutzt sie auch der berüchtigte (Micro-)Strategy-Gründer und Bitcoin-Permabulle Michael Saylor.
- In einem neuen X-Post verkündet der US-Unternehmer, dass seine Firma 220 BTC für über 27,2 Millionen US-Dollar erworben hat. Beim jüngsten Nachkauf von Strategy beträgt der Durchschnittspreis 123.561 US-Dollar pro Bitcoin – ein Rabatt von wenigen Prozent im Vergleich zum Allzeithoch.
- Als weltweit größter Corporate Bitcoin Holder besitzt das Ex-Softwareunternehmen nun schon 640.250 BTC im Gesamtwert von über 73 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: El Salvador, lange als Bitcoin-Vorreiternation bekannt, muss sich mit 6.347 BTC begnügen.
- Für das laufende Jahr 2025 verkündet Saylor zudem einen BTC Yield in Höhe von 25,9 Prozent. Dabei handelt es sich um das Verhältnis der von Strategy gehaltenen Bitcoin zur Anzahl der emittierten MSTR-Aktien. Jeder Aktionär hält nun indirekt 25,9 Prozent mehr BTC.
- Wie üblich hatte Saylor vor der Bekanntgabe des Kaufes schon am Wochenende seinen BTC-Tracker gepostet. Dazu schrieb der dezidierte Bitcoin-Maximalist: “Don’t Stop ₿elievin’”
- In den nächsten Jahren will er mit Strategy einen ganzen Nakamoto (1.000.000 BTC) kontrollieren. Sollte er mit seiner ehrgeizigen Bitcoin-Kursprognose richtig liegen, könnte MSTR bis zum Jahr 2045 dadurch das wertvollste Unternehmen der Welt werden.
- Derweil steht die MSTR-Aktie vorbörslich bei 305 US-Dollar und damit 16 Prozent niedriger als noch in der Vorwoche. Die umfassende Korrektur am Krypto-Markt machte auch vor den Aktienkursen der Bitcoin-Treasury-Firmen nicht Halt.
