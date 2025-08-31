- Noch nie konzentrierte sich in Stablecoins so ein hohes Kapitalvolumen wie aktuell. Über 280 Milliarden US-Dollar erreichte die Marktkapitalisierung in den letzten Stunden. Das geht aus Daten von DeFiLlama hervor.
- Im Wochenvergleich legte der Sektor allein um über 6 Milliarden US-Dollar zu. Im Monatsvergleich stieg der Wert um etwas mehr als 6 Prozent beziehungsweise 16 Milliarden US-Dollar.
- Die Unternehmen Circle und Tether bleiben dabei die dominierenden Kräfte am Markt. Insgesamt machen die Emittenten fast 85 Prozent der Marktkapitalisierung aus.
- Absoluter Platzhirsch der Branche bleibt weiterhin Tether. Das Produkt des Stablecoin-Riesen USDT hat einen Anteil von über 59 Prozent, bei einer Marktkapitalisierung von fast 168 Milliarden US-Dollar. Insgesamt fiel die Dominanz des Stablecoins aber um 4 Prozent.
- Circle bleibt weiterhin bei einem Marktanteil von etwa 25 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von 71 Milliarden US-Dollar.
- Dagegen konnte der Stablecoin von Ethena Boden gutmachen. USDe konnte seinen Marktanteil im Vergleich zum Februar auf über 4 Prozent verdoppeln bei einer Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar. Damit sichert sich Ethena den Platz als drittwertvollster Stablecoin.
- Der Erfolg des Projekts lässt sich zum Teil auf verschiedene DeFi-Integrationen und On-chain Yields zurückführen. Auf dem beliebten Lendingprotokoll Aave erhalten Nutzer, die USDe staken, aktuell etwa Renditen von fast 14 Prozent. Zum Vergleich für USDC beziehungsweise USDT gibt es etwas mehr als 4 Prozent.
- Die allgemeine zunehmende Beliebtheit von Stablecoins lässt sich vor allem auf günstigere regulatorische Bedingungen in den USA zurückführen. Im vergangenen Monat wurde mit dem Genius Act erstmals ein Gesetz verabschiedet, das den wertstabilen Kryptowährungen rechtliche Rahmenbedingungen vorgibt. Mehr zu den Gesetzen lest ihr hier: GENIUS und CLARITY Act: Das sind die Folgen für den Krypto-Markt
Empfohlenes Video
Stablecoins: Die neue Waffe der USA gegen Europa?
Quellen
USDC kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in USD Coin (USDC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum USD Coin (USDC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+