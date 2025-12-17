- Der Total Value Locked auf der Solana-Blockchain ist in dieser Woche auf 8,67 Milliarden US-Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Das geht aus aktuellen Daten von DefiLlama hervor. Gegenüber dem Höchstwert von 13,22 Milliarden US-Dollar, der Mitte September erreicht wurde, entspricht dies einem Rückgang von mehr als 34 Prozent. In den vergangenen dreißig Tagen blieb der TVL zudem durchgehend unter der Marke von zehn Milliarden US-Dollar.
- Den größten Anteil daran hatte das Liquid-Staking-Protokoll Jito, dessen TVL seit Mitte September um 53 Prozent gesunken ist. Auch andere zentrale Anwendungen im Solana-Ökosystem verzeichnen deutliche Verluste. Der dezentrale Handelsplatz Jupiter DEX verbucht ein Minus von rund dreißig Prozent, bei Raydium und dem Sanctum-Protokoll liegen die Rückgänge bei 46 Prozent.
- Parallel zum sinkenden TVL schwächt sich auch die Aktivität auf Netzwerkebene ab. In den vergangenen sieben Tagen beliefen sich die Gebühren auf Solana auf insgesamt 3,43 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von elf Prozent gegenüber der Vorwoche und 23 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Gleichzeitig sank die Zahl der aktiven Adressen um 7,8 Prozent, während die Transaktionsanzahl innerhalb einer Woche um 6,3 Prozent zurückging.
- Auch der Memecoin-Sektor auf Solana zeigt eine deutliche Abkühlung. Laut Daten von Blockworks Research ist das wöchentliche DEX-Handelsvolumen von Solana-basierten Memecoins um 95 Prozent eingebrochen. Nach einem Höchststand von 56 Milliarden US-Dollar im Januar liegt das Volumen aktuell bei rund 2,7 Milliarden US-Dollar. Viele der größten Memecoins auf Solana verzeichneten im Wochen- und Monatsvergleich zweistellige Kursverluste.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Kippen die Märkte vor Weihnachten?
Quellen
DEX- und Memecoin-Volumina | Blockworks Research
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren