BTC-ECHO
+++Über 124.000 US-Dollar: Bitcoin knackt das Allzeithoch+++

Allzeithoch rückt näher Solana erobert die 200 US-Dollar zurück – das passiert als Nächstes

15 Prozent Kurswachstum an einem Tag: Der Bull Run nimmt auch Solana (SOL) mit und befördert den Altcoin über 200 US-Dollar.

David Scheider
3D-Illustration des Solana-Kryptowährungslogos mit geschichteten, durchscheinenden Formen in Blau-, Grün- und Lila-Tönen vor einem Hintergrund mit dunklem Farbverlauf, der den Optimismus rund um die 200 US-Dollar-Prognose von Solana widerspiegelt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Im Windschatten von Ethereum steigt auch der Kurs von Solana deutlich an
  • Erstmals seit dem 23. Juli dieses Jahres notiert Solana (SOL) wieder über 200 US-Dollar. Der Altcoin konnte allein in den letzten 24 Stunden über 15 Prozent zulegen.
  • Damit rückt auch das Allzeithoch bei 293 US-Dollar, aufgestellt am 19. Januar dieses Jahres, in greifbare Nähe: Bis zum Höchststand fehlen noch 31 Prozent.
  • Auch die anhaltenden Berichte um eine baldige Genehmigung eines Solana-ETFs beflügeln den Kurs. Schon vor Monaten hatten viele Investmentfirmen wie VanEck, 21Shares oder Bitwise einen Indexfonds auf Solana-Basis beantragt. Solana gilt als der aussichtsreichste Kandidat für den nächsten Spot-ETF-Launch in den USA, mit einer Chance von 99 Prozent für 2025 auf Polymarket.
Liniendiagramm mit der Entwicklung des SOL/USD-Kurses von September 2024 bis August 2025, mit Schwankungen, die in der Spitze über 200 $ und in der Tiefe unter 100 $ liegen, sowie Daten zum Handelsvolumen unten.
Solana gewinnt wieder an Stärke
  • Auf X zeigen sich Solana-Trader bullish. Der Trader Rand rät, die Kursmarke von 270 US-Dollar im Auge zu behalten. Er schreibt: “SOL löst hier die Trendwende aus. Es lässt sich ein bullischer Ausbruch über den horizontalen Widerstand beobachten. Die Aussichten sind absolut vielversprechend, 270 US-Dollar sind das nächste Ziel.”
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?

    Zwei Männer in dunklen Anzügen stehen im Plenarsaal des Deutschen Bundestages und unterhalten sich. Beide wirken konzentriert und ernst, im Hintergrund sind die typischen blauen Sitze des Parlaments zu sehen. Das Bild vermittelt den Eindruck eines politischen Gesprächs auf hoher Ebene – passend zum aktuellen Diskurs über den Krypto-Masterplan der CDU, der Themen wie Bitcoin, Blockchain und Steuerpolitik umfasst.
    "Bitcoin sollte Teil des Systems sein, mit klaren Regeln"Das plant die CDU mit Bitcoin, digitalem Euro und der Krypto-Steuer
    Eine Hand hält eine Ethereum-Münze vor einem Bildschirm, auf dem rote und grüne Ethereum-Finanzcharts angezeigt werden.
    KursanalyseEthereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?
    Die Flagge der Europäischen Union mit gelben Sternen auf blauem Grund, gesehen durch ein regenverhangenes Fenster mit Wassertropfen, erinnert an die Ungewissheit der Kryptomärkte inmitten sich ändernder Vorschriften.
    Trump macht DruckSchafft Europa die Krypto-Wende?
