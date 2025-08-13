- Erstmals seit dem 23. Juli dieses Jahres notiert Solana (SOL) wieder über 200 US-Dollar. Der Altcoin konnte allein in den letzten 24 Stunden über 15 Prozent zulegen.
- Damit rückt auch das Allzeithoch bei 293 US-Dollar, aufgestellt am 19. Januar dieses Jahres, in greifbare Nähe: Bis zum Höchststand fehlen noch 31 Prozent.
- Auch die anhaltenden Berichte um eine baldige Genehmigung eines Solana-ETFs beflügeln den Kurs. Schon vor Monaten hatten viele Investmentfirmen wie VanEck, 21Shares oder Bitwise einen Indexfonds auf Solana-Basis beantragt. Solana gilt als der aussichtsreichste Kandidat für den nächsten Spot-ETF-Launch in den USA, mit einer Chance von 99 Prozent für 2025 auf Polymarket.
- Auf X zeigen sich Solana-Trader bullish. Der Trader Rand rät, die Kursmarke von 270 US-Dollar im Auge zu behalten. Er schreibt: “SOL löst hier die Trendwende aus. Es lässt sich ein bullischer Ausbruch über den horizontalen Widerstand beobachten. Die Aussichten sind absolut vielversprechend, 270 US-Dollar sind das nächste Ziel.”
