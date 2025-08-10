- Im Windschatten von Ethereum bewegt sich der Solana-Kurs gen Norden und überschreitet die 180 US-Dollarmarke. Doch obwohl ein SOL ETF von vielen Krypto-Anlegern heißt ersehnt wird, rät ETF-Analyst James Seyffart jetzt BlackRock davon ab.
- “Das wäre total daneben”, der Bloomberg-Experte in einem Gespräch mit NovaDius-Präsident Nate Geraci. Die beiden diskutieren dabei über ein hypothetisches Szenario, in der größte Vermögensverwalter der Welt “in letzter Sekunde” einen Solana ETF beantragt.
- Schon vor Monaten gingen viele kleinere Investmentfirmen wie VanEck, 21Shares oder Bitwise diesen Schritt. Solana gilt als der aussichtsreichste Kandidat für den nächsten Spot ETF Launch in den USA, mit einer Chance von 99 Prozent für 2025 auf Polymarket.
- Im Moment des Schreibens handelt Solana bei 181,2 US-Dollar, was einen Kurszuwachs von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortag bedeutet. Gegenüber der Vorwoche konnte der SOL-Kurs um 12,8 Prozent zulegen.
- “Das sollte nicht passieren”, meint Seyffart zu einem iShares Solana ETF. Der Grund für seine ablehnende Haltung: “Diese kleineren Emittenten haben so viel Zeit damit verbracht, mit der SEC zusammenzuarbeiten, um die Unterlagen in Ordnung zu bringen.”
- Daher wäre es “unfair”, wenn sich BlackRock nun in den Vordergrund drängen würde. Bei den Bitcoin und Ethereum ETFs ist der von Larry Fink geleitete US-Finanzriese bereits Marktführer mit Nettozuflüssen in Höhe von 57,8 respektive 9,7 Milliarden US-Dollar.
- Neben der Hoffnung auf die Solana-ETF-Genehmigung vonseiten der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) wirkten zuletzt die neuen SOL-Treasury-Firmen als Kurstreiber. Kürzlich verkündete Upexi einen SOL-Kauf für rund 200 Millionen US-Dollar.
- BlackRock selbst dementierte kürzlich, Anträge für einen SOL ETF oder einen XRP ETF vorzubereiten. Laut Seyffart sei dies kein Risiko für den Vermögensverwalter, denn 90 Prozent der Krypto-Marktkapitalisierung entfielen ohnehin auf Bitcoin oder Ethereum.
Empfohlenes Video
Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!
Quellen
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+