Securitize startet an der NYSE. Die Aktie könnte einer der attraktivsten Wege sein, um über den Aktienmarkt am Tokenisierungs-Trend zu partizipieren.

Securitize vor Börsenstart: Der beste Weg um in die Tokenisierung zu investieren?

Securitize vor Börsenstart: Der beste Weg um in die Tokenisierung zu investieren?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Securitize plant Börsengang an der New York Stock Exchange unter dem Ticker SECZ. â³

Fusion mit Cantor Equity Partners II ermöglicht frisches Kapital von 400 Millionen US-Dollar. â³

CEO Carlos Domingo sieht den Schritt als Signal für die Mainstream-Akzeptanz von Tokenisierung. â³

SECZ könnte für Investoren eine interessante Option im wachsenden Tokenisierungsmarkt darstellen. â³

Securitize geht an die New York Stock Exchange. Das Tokenisierungsunternehmen soll ab dem 2. Juli 2026 unter dem Ticker SECZ gehandelt werden. Möglich wird der Börsengang durch die Fusion mit Cantor Equity Partners II. Die Aktionäre des SPAC haben den Zusammenschluss genehmigt, der Abschluss der Transaktion wird für den 1. Juli erwartet.

Für die Tokenisierungsbranche ist das ein wichtiger Schritt. Securitize gehört zu den bekanntesten Infrastruktur-Anbietern im Bereich Real World Assets und verwaltet unter anderem BlackRocks tokenisierten Geldmarktfonds BUIDL. Der Fonds ist inzwischen auf mehr als drei Milliarden US-Dollar angewachsen. Zu den weiteren Partnern von Securitize zählen Apollo, KKR, Hamilton Lane und VanEck.

Securitize sammelt 400 Millionen US-Dollar ein

Durch den Deal erhält Securitize rund 400 Millionen US-Dollar an frischem Kapital. Darin enthalten ist auch eine PIPE-Finanzierung über 225 Millionen US-Dollar. Weniger als 30 Prozent der CEPT-Anteilseigner machten von ihrem Rückgaberecht Gebrauch, wodurch ein großer Teil des SPAC-Kapitals im Unternehmen bleibt.

CEO Carlos Domingo sieht den Schritt an die Börse als Signal dafür, dass Tokenisierung im Mainstream ankommt. Der öffentliche Kapitalmarkt soll Securitize mehr Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Kapital für die nächste Wachstumsphase geben. Genau darum geht es aktuell im gesamten RWA-Sektor. Immer mehr klassische Vermögenswerte wie Staatsanleihen, Geldmarktfonds oder Private-Credit-Produkte werden auf die Blockchain gebracht.

SECZ als Investment

Für Investoren könnte SECZ damit zu einem der besten Aktien-Wetten auf den Tokenisierungs-Hype werden. Wer nicht einzelne RWA-Token, Protokolle oder Krypto-Coins kaufen möchte, bekommt mit Securitize einen börsennotierten Infrastruktur-Player, der bereits mit einigen der größten Namen der Finanzwelt zusammenarbeitet. Der BlackRock-Bezug über BUIDL dürfte der Aktie zusätzlich Aufmerksamkeit verschaffen.

Trotzdem ist Vorsicht angebracht. SPAC-Börsengänge sind oft volatil, gerade direkt nach dem Listing. Zudem ist noch offen, wie profitabel Securitize wachsen kann und wie hoch der Markt das Unternehmen nach Handelsstart bewertet. Der Tokenisierungsmarkt wächst zwar stark, aber die Erwartungen dürften bereits hoch sein. Eine gute Story allein macht noch kein gutes Investment.

Interessant ist SECZ vor allem als langfristiger Proxy auf die Frage, ob tokenisierte Real World Assets wirklich zu einem großen Infrastrukturthema der Finanzmärkte werden. Gelingt dieser Übergang, könnte Securitize eine wichtige Rolle spielen. Bleibt Tokenisierung dagegen länger ein Nischenthema oder geraten Margen durch Konkurrenz unter Druck, dürfte auch die Aktie darunter leiden.

Während die Tokenisierung also weiter voranschreitet, treten Bitcoin und Co. auf der Stelle.