Die SEC genehmigt neue Bitcoin-Indexoptionen für die Nasdaq-Börse. Nun richtet sich der Blick auf die noch ausstehende Entscheidung der CFTC.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat der Nasdaq die Genehmigung erteilt, Bitcoin-Indexoptionen an der Philadelphia Stock Exchange zu listen. Die neuen Kontrakte basieren auf dem Nasdaq Bitcoin Index und sollen unter dem Tickersymbol QBTC gehandelt werden. Damit erhalten Anleger eine weitere Möglichkeit, auf die Kursentwicklung von Bitcoin zu spekulieren, ohne die Kryptowährung direkt halten zu müssen.

Die Genehmigung wurde im beschleunigten Verfahren erteilt und am Freitag veröffentlicht. Grundlage der Produkte ist der CME CF Bitcoin Real Time Index, der den BTC-Kurs mithilfe von Daten großer Krypto-Börsen alle 200 Millisekunden aktualisiert. Die Optionen werden ausschließlich in bar abgerechnet. Anleger erhalten bei Ablauf also die Differenz zwischen Marktpreis und Ausübungspreis ausgezahlt.

Bitcoin-Optionen warten weiter auf Freigabe der CFTC

Trotz der Zustimmung der SEC kann der Handel mit den neuen Bitcoin-Indexoptionen noch nicht starten. Dafür braucht die Nasdaq zusätzlich eine Genehmigung der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Bereits im vergangenen Jahr hatte die CME Group Kritik an dem Vorschlag geäußert. Das Unternehmen argumentierte, dass BTC-Derivate ausschließlich unter die Zuständigkeit der CFTC fallen sollten. Die SEC widersprach dieser Darstellung.

Während die traditionellen Finanzmärkte neue Allzeithochs feiern, liegt der BTC-Kurs weit unter seinem Rekordstand / Quelle: BTC-ECHO

In ihrer Stellungnahme verweist die Behörde darauf, dass gemeinsame Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC bereits bei anderen Finanzprodukten existieren. Die Einführung der Bitcoin-Indexoptionen gilt damit als weiterer Schritt bei der Integration von Kryptowährungen in die traditionellen Finanzmärkte.

Bitcoin kaufen und den 40-Prozent-Abschlag zum Allzeithoch effektiv nutzen könnt ihr unter anderem auf Coinbase. Die Krypto-Plattform bietet derzeit einen 30 Euro in BTC Bonus.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden