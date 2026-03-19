Die US-Börsenaufsicht ebnet den Weg für tokenisierte Wertpapiere. Was der Vorstoß für den Krypto-Markt und RWA-Projekte bedeutet.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat am Mittwoch eine Regeländerung genehmigt, die es der Technologiebörse Nasdaq erlaubt, den Handel mit tokenisierten Aktien zu unterstützen.

Teilnehmer eines von der Depository Trust Company betriebenen Pilotprogramms können ihre Aktiengeschäfte künftig in tokenisierter Form abwickeln. Die Regeländerung sieht vor, dass tokenisierte Aktien dasselbe Orderbuch und dieselbe Ausführungspriorität wie traditionelle Wertpapiere nutzen. Aktionäre erhalten zudem exakt dieselben Rechte und Privilegien wie bei regulär gehandelten Papieren.

SEC treibt Innovationen voran

Unter der Leitung von Paul Atkins forciert die SEC zunehmend Krypto-freundliche Regulierungen. Dazu gehört auch die Arbeit an einer möglichen Innovationsausnahme für Onchain-Wertpapiere. Bislang nahm die Behörde eine eher vorsichtige Haltung ein und betonte stets, dass tokenisierte Wertpapiere den bestehenden Wertpapiergesetzen vollumfänglich unterliegen.

Erst gestern stellte Atkins klar, dass führende Kryptowährungen wie BTC, ETH oder SOL keine Wertpapiere sind und legte ein umfassendes Rahmenwerk zur Taxonomie von Krypto-Assets vor.

Die Zulassung tokenisierter Repräsentationen traditioneller Aktien an einer großen US-Börse ist ein massiver Schritt, um die klassische Marktinfrastruktur Onchain zu bringen. Bisher waren tokenisierte Aktien von Unternehmen wie Tesla oder Apple meist nur für nicht-US-Nutzer auf speziellen Plattformen zugänglich.

TradFi will RWAs

Die Genehmigung vom Mittwoch folgt einem breiteren Trend, bei dem sowohl Krypto-Unternehmen als auch traditionelle Finanzinstitute auf tokenisierte Wertpapiere drängen.

Bereits im Dezember autorisierte die SEC die DTCC, die Tokenisierung bestimmter Vermögenswerte auf genehmigten Blockchains zu testen. Unabhängig davon prüft auch die New York Stock Exchange Plattformen für den Handel und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere, einschließlich möglicher verlängerter Handelszeiten.

Für Krypto-Anleger rückt der RWA-Sektor damit weiter in den Fokus. Protokolle, die Infrastruktur für die Tokenisierung von Real World Assets bereitstellen, könnten durch diesen institutionellen Vorstoß mittelfristig erhebliche Kapitalzuflüsse verzeichnen.

Laut Daten von rwa.xyz hält Ethereum aktuell die meisten RWA-Marktanteile, gefolgt von der BNB-Chain.

Ethereum führt die RWA-Liste weiter an | Quelle: rwa.xyz

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