Immer wieder werden Krypto-Anleger zum Opfer von Betrügern. Nun wollten sich unbekannte Täter an einer 194-jährigen Schildkröte bereichern.

Auf St. Helena musste in dieser Woche doch niemand beerdigt werden, schon gar nicht Jonathan. Die wohl berühmteste Riesenschildkröte der Welt lebt nämlich weiterhin friedlich vor sich hin, was einen Krypto-Scammer aber nicht davon abhielt, ihr vorzeitig einen Nachruf zu schreiben. Ausgerechnet ein Tier, das mehrere Monarchien, zwei Weltkriege und auch den Goldstandard überlebte, wurde plötzlich zum Gesicht einer modernen Internet-Betrugsmasche.

Der Stein kam durch einen Fake-Post auf X ins Rollen. Ein Konto, das sich als Jonathans langjähriger Tierarzt ausgab und inzwischen gelöscht wurde, verbreitete rührselige Abschiedsworte und sammelte im selben Atemzug Krypto-Spenden ein. Die Geschichte zog schnell Kreise und mehrere große Medien übernahmen die Meldung. Jedoch ist der echte Tierarzt gar nicht auf X aktiv ist. Seine klare Ansage lautete daher: “Jonathan ist sehr lebendig.” Und weiter: “Es ist ein Betrug.”

Jonathan lässt sich von Krypto-Betrügern nicht beeindrucken

Weil nach dem ursprünglichen X-Post zahlreiche Nachrufe formuliert wurden, bekam der Gouverneur von St. Helena mitten in der Nacht besorgte Nachrichten aus aller Welt. Also machte er kurzerhand das, was in solchen Fällen naheliegt: Er ging selbst nachsehen. Das Ergebnis fiel wenig dramatisch aus, denn Jonathan lag schlichtweg schlafend unter einem Baum. Später nahm der Gouverneur die Sache mit Humor und zitierte Mark Twain mit den Worten, die Nachricht über seinen Tod sei “stark übertrieben”.

Jonathan mit der royalen Familie 1947 I Quelle: Saint Helena/PA

Hinter dem falschen Abschied steckte der Versuch, mit einem beliebten Symbol Krypto-Assets abzugreifen. Solche emotional aufgeladenen Tricks gehören längst zum Standardrepertoire moderner Betrüger. Der Fall Jonathan zeigt: nicht einmal eine fast 200 Jahre alte Schildkröte ist inzwischen zu alt, um noch als Lockvogel für einen Krypto-Scam herzuhalten. Wie ihr eure Coins schützen könnt, erfahrt ihr in diesem BTC-ECHO Interview.

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