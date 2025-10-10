App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.23 T $
Bitcoin-Kurs121,563.00 $-0.97%
Ethereum-Kurs4,339.55 $-0.74%
XRP-Kurs2.82 $-0.05%
Cardano-Kurs0.817594 $0.42%
Solana-Kurs221.05 $-0.96%
Dogecoin-Kurs0.250604 $1.53%
BNB-Kurs1,268.14 $-0.85%
Polkadot-Kurs4.16 $3.11%
IOTA-Kurs0.179379 $-0.10%
Official Trump-Kurs7.50 $-0.82%
TRON-Kurs0.335087 $-0.75%
Stellar-Kurs0.383200 $1.57%

Steuerhinterziehung Roger Ver entgeht Haftstrafe: “Bitcoin Jesus” zahlt 48 Millionen US-Dollar Strafe

Roger Ver kauft sich mit 48 Millionen US-Dollar von der US-Justiz frei. Und wird damit zum Symbol für Amerikas neuer Krypto-Haltung.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs121,563.00 $-0.97 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze, die den Einfluss von Figuren wie dem Bitcoin-Jesus Roger Ver symbolisiert, ruht auf dem Hammer eines Richters mit anderen Münzen in der Nähe, vor einem verschwommenen Hintergrund mit der Flagge der Vereinigten Staaten.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Roger Ver einigt sich mit der US-Justiz
  • Der frühe Bitcoin-Investor und Bitcoin-Cash-Befürworter Roger Ver hat sich mit dem US-Justizministerium auf einen Vergleich über 48 Millionen US-Dollar geeinigt, um ein Verfahren wegen Steuerbetrugs beizulegen. Laut New York Times soll die Anklage fallengelassen werden, sofern Ver sämtliche Zahlungs- und Compliance-Auflagen erfüllt. Die gerichtliche Bestätigung steht noch aus.
  • Ver, der 2014 seine US-Staatsbürgerschaft aufgab, wurde beschuldigt, den Wert seines Bitcoin-Vermögens verschleiert zu haben, um Steuern zu umgehen. Er war 2024 in Spanien festgenommen worden und stand kurz vor der Auslieferung. Berichten zufolge zahlte Ver 600.000 US-Dollar an den Trump-Vertrauten Roger Stone und engagierte Anwälte aus Trumps Umfeld, um eine mildere Behandlung zu erreichen.
  • Der Fall markiert einen politischen Kurswechsel in den USA: Unter Präsident Donald Trump zeigen die Behörden zunehmend Nachsicht gegenüber prominenten Krypto-Figuren. So wurden bereits Verfahren gegen Coinbase eingestellt und Ross Ulbricht sowie die BitMEX-Gründer begnadigt.
  • Roger Ver, einst als “Bitcoin Jesus” bekannt, galt in den frühen Jahren der Krypto-Bewegung als einer der lautstärksten Evangelisten von Bitcoin. Später spaltete er die Community, als er sich zum Wortführer von Bitcoin Cash machte.
Empfohlenes Video
Bitcoin-Rallye vorbei? Deshalb korrigiert der Krypto-Markt

Quelle:

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Stapel von Frankenmünzen sind vor einer Schweizer Flagge angeordnet, die ein weißes Kreuz auf rotem Grund zeigt – ein Symbolbild für den Frankencoin.
Krypto in DACHFrankencoin: Ein Stablecoin auf Basis der härtesten Währung Europas
Ein Stapel Goldmünzen mit einer physischen Ethereum-Münze obenauf, die das Ethereum-Logo und den Text vor einem lebhaften, bunten, verschwommenen Hintergrund zeigt.
KursanalyseEthereum lauert: Warum die Bullen jetzt zur Stelle sein müssen
Die Grafik zeigt zwei Münzen mit den Logos von XRP und Binance und XRP Logo
Der Kampf um die BronzemedailleXRP vs. Binance Coin: Technischer Vergleich zweier Giganten
Zcash
230.55 $
19.01%
Bittensor
383.05 $
17.12%
Litecoin
131.56 $
12.83%
Provenance Blockchain
0.037773 $
11.33%
NEAR Protocol
3.13 $
8.89%
Ethereum Classic
19.93 $
4.97%
Filecoin
2.38 $
4.64%
Worldcoin
1.25 $
4.02%
Uniswap
8.15 $
3.90%
Bitcoin Cash
595.39 $
3.41%
Mantle
2.19 $
-12.74%
Aster
1.65 $
-8.12%
Story
8.67 $
-3.70%
OKB
206.42 $
-3.43%
KuCoin
15.39 $
-2.77%
MemeCore
2.06 $
-2.71%
Bitget Token
5.65 $
-1.69%
Pump.fun
0.005451 $
-1.56%
LEO Token
9.55 $
-1.25%
WhiteBIT Coin
43.42 $
-1.05%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren