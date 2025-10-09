App herunterladen
"Endlich kommt die Wahrheit ans Licht" Robert Kiyosaki: Das 60/40-Portfolio ist “tot” – Empfehlung für Bitcoin

Robert Kiyosaki glaubt schon lange nicht mehr an das traditionelle Portfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen. Dafür umso mehr an Bitcoin.

David Scheider
Teilen
Ein älterer Mann, der Robert Kiyosaki ähnelt, eine Brille, ein weißes Hemd und eine helle Jacke trägt, steht mit einem Mikrofon-Headset auf der Bühne und schaut nach vorne.

Beitragsbild: picture alliance

 | Mit seinem Buch "Rich Dad Poor Dad" erlangte er internationale Aufmerksamkeit
  • Robert Kiyosaki kritisiert das traditionelle 60/40-Portfolio (60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen) als veraltet. In einem Post auf X schreibt er: “Endlich ist der Zauberstab der Finanzplaner, der Bullshit von 60/40, tot.”
  • Denn wer ist denn “dumm genug, Anleihen von einem Land zu kaufen, das pleite ist?”, so der Bestsellerautor. Gleichzeitig begrüßt Kiyosaki Morgan Stanleys kürzliche Empfehlung für ein 60/20/20-Modell mit 20 Prozent Gold als Inflationsschutz.
  • “Tatsache ist, dass Gold seit Jahren besser abschneidet als Aktien und Anleihen, aber niemand hat etwas gesagt.” Tatsächlich ist der Goldpreis dieses Jahr bereits um 41 Prozent gestiegen – und schlägt damit sogar Bitcoin. Das digitale Gold konnte seit Jahresbeginn nur 26 Prozent zulegen.
  • Dennoch empfiehlt Kiyosaki neben Gold und Silber auch Bitcoin: “Ich bevorzuge immer noch Gold- und Silbermünzen, Bitcoin, Ethereum, Einkünfte aus vermieteten Immobilien.” Damit sei er bereits vor 30 Jahren in den Ruhestand gegangen.
  • Robert Kiyosaki ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Investor, Autor und Motivationstrainer, der vor allem durch sein Buch “Rich Dad Poor Dad” bekannt wurde. In letzter Zeit ist er immer wieder als Verfechter von Bitcoin in Erscheinung getreten.
  • Auf Bitpanda kannst du dir das Kiyosaki-Portfolio selbstständig aufbauen. Denn neben Bitcoin und Ethereum kannst du auf Bitpanda auch in Aktien und Gold investieren.
