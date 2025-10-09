- Robert Kiyosaki kritisiert das traditionelle 60/40-Portfolio (60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen) als veraltet. In einem Post auf X schreibt er: “Endlich ist der Zauberstab der Finanzplaner, der Bullshit von 60/40, tot.”
- Denn wer ist denn “dumm genug, Anleihen von einem Land zu kaufen, das pleite ist?”, so der Bestsellerautor. Gleichzeitig begrüßt Kiyosaki Morgan Stanleys kürzliche Empfehlung für ein 60/20/20-Modell mit 20 Prozent Gold als Inflationsschutz.
- “Tatsache ist, dass Gold seit Jahren besser abschneidet als Aktien und Anleihen, aber niemand hat etwas gesagt.” Tatsächlich ist der Goldpreis dieses Jahr bereits um 41 Prozent gestiegen – und schlägt damit sogar Bitcoin. Das digitale Gold konnte seit Jahresbeginn nur 26 Prozent zulegen.
- Dennoch empfiehlt Kiyosaki neben Gold und Silber auch Bitcoin: “Ich bevorzuge immer noch Gold- und Silbermünzen, Bitcoin, Ethereum, Einkünfte aus vermieteten Immobilien.” Damit sei er bereits vor 30 Jahren in den Ruhestand gegangen.
- Robert Kiyosaki ist ein US-amerikanischer Unternehmer, Investor, Autor und Motivationstrainer, der vor allem durch sein Buch “Rich Dad Poor Dad” bekannt wurde. In letzter Zeit ist er immer wieder als Verfechter von Bitcoin in Erscheinung getreten.
- Auf Bitpanda kannst du dir das Kiyosaki-Portfolio selbstständig aufbauen. Denn neben Bitcoin und Ethereum kannst du auf Bitpanda auch in Aktien und Gold investieren.
Empfohlenes Video
Bitcoin-Rallye vorbei? Deshalb korrigiert der Krypto-Markt
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+