- Der umstrittene Crash-Prophet Robert Kiyosaki hat sich nach den letzten Turbulenzen auf dem Aktien- und Krypto-Markt auf X geäußert: “Ich habe es euch gesagt, der größte Crash der Weltgeschichte wird passieren.”
- Weiter sagt er: “Dieser Crash wird dieses Jahr stattfinden. Die Pensionen der Baby-Boomer werden vernichtet werden. Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben. Traurig.”
- Neben einem Börsenbeben warnt er auch, dass die Inflation nahezu sämtliche Ersparnisse auffressen werde und erklärt daher: “Seit Jahren sage ich, Sparer sind Loser.”
- Zwar setzt er auch stark auf Gold und Bitcoin, doch er erklärt: “Heute glaube ich, dass Silber und Ethereum die besten sind, weil sie Wertaufbewahrungsmittel sind”. Auch deren Nutzen und niedrigen Preis hebt er als Kaufargumente hervor.
- Der Autor des Finanz-Bestsellers “Rich Dad Poor Dad” steht mit seinen Investmentthesen seit Jahren in der Kritik: So macht der Crash-Prophet mit Panik Kasse.
- Krypto-Trader “Urkel” kommentierte unter seinem jüngsten Beitrag: “Kumpel, du hast 83 der letzten 0 Crashs der letzten 10 Jahre erfolgreich vorhergesagt – LOL”.
- Gerade in Anbetracht des größten Krypto-Crashs aller Zeiten, wirkt seine jüngste Aussage grotesk.
