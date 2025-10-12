App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
3.76 T $
Bitcoin-Kurs111,705.00 $-0.27%
Ethereum-Kurs3,822.23 $-0.08%
XRP-Kurs2.39 $-3.59%
Cardano-Kurs0.643556 $-3.62%
Solana-Kurs180.98 $-1.38%
Dogecoin-Kurs0.189045 $-2.47%
BNB-Kurs1,216.37 $7.51%
Polkadot-Kurs3.01 $-7.65%
IOTA-Kurs0.142389 $-3.04%
Official Trump-Kurs5.92 $0.29%
TRON-Kurs0.314492 $-1.58%
Stellar-Kurs0.322469 $-2.82%

Autor von "Rich Dad Poor Dad" Robert Kiyosaki: “Ich habe es euch gesagt, der größte Crash der Weltgeschichte wird passieren.”

Der umstrittene Bestsellerautor erneuert seine Warnung vor einem Kollaps des Aktienmarkts und empfiehlt unter anderem Kryptowährungen zur Absicherung.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs111,705.00 $-0.27 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann mit kurzen schwarzen Haaren spricht vor einem unscharfen Hintergrund mit Logos und Text in ein Mikrofon und spricht über Robert Kiyosakis Warnungen vor dem größten Crash der Weltgeschichte.

Beitragsbild: Picture Alliance

 | Robert Kiyosaki warnt seit Jahren vor einem massiven Aktien-Crash
  • Der umstrittene Crash-Prophet Robert Kiyosaki hat sich nach den letzten Turbulenzen auf dem Aktien- und Krypto-Markt auf X geäußert: “Ich habe es euch gesagt, der größte Crash der Weltgeschichte wird passieren.”
  • Weiter sagt er: “Dieser Crash wird dieses Jahr stattfinden. Die Pensionen der Baby-Boomer werden vernichtet werden. Viele Boomer werden obdachlos sein oder im Keller ihrer Kinder leben. Traurig.”
  • Neben einem Börsenbeben warnt er auch, dass die Inflation nahezu sämtliche Ersparnisse auffressen werde und erklärt daher: “Seit Jahren sage ich, Sparer sind Loser.”
  • Zwar setzt er auch stark auf Gold und Bitcoin, doch er erklärt: “Heute glaube ich, dass Silber und Ethereum die besten sind, weil sie Wertaufbewahrungsmittel sind”. Auch deren Nutzen und niedrigen Preis hebt er als Kaufargumente hervor.
  • Der Autor des Finanz-Bestsellers “Rich Dad Poor Dad” steht mit seinen Investmentthesen seit Jahren in der Kritik: So macht der Crash-Prophet mit Panik Kasse.
  • Krypto-Trader “Urkel” kommentierte unter seinem jüngsten Beitrag: “Kumpel, du hast 83 der letzten 0 Crashs der letzten 10 Jahre erfolgreich vorhergesagt – LOL”.
  • Gerade in Anbetracht des größten Krypto-Crashs aller Zeiten, wirkt seine jüngste Aussage grotesk.
Empfohlenes Video
Bitcoin 2030: Die einzige Prognose, die du ernst nehmen solltest

Quellen

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Diagrammlinien und Kerzen überlagern schimmernde Bitcoin-Goldmünzen und veranschaulichen anschaulich Kryptowährungstrends und bieten aufschlussreiche Marktanalysen.
Verkaufen oder hodln?Bitcoin auf Rekordniveau: Jetzt Gewinne mitnehmen – oder warten?
Erald Ghoos mit kurzen hellbraunen Haaren und gestutztem Bart trägt eine blaue Anzugsjacke und ein schwarzes Hemd und posiert vor einem schlichten grauen Hintergrund, der selbst auf einem Bärenmarkt das Vertrauen eines Bitcoin-Händlers erweckt.
"Bitcoin bis 2034 bei einer Million"OKX-Europa-Chef: Institutionen treiben den Markt – Zyklus “komplett zerbrochen”
Ein goldener Bitcoin-Token steht aufrecht auf einer gefalteten US-Flagge und verdeutlicht die Schnittmenge zwischen Bitcoin und den Vereinigten Staaten.
Fiat am LimitKönnen Bitcoin und Gold helfen, den US-Schuldenberg zu tilgen?
ChainOpera AI
6.40 $
8.86%
Wrapped BNB
1,217.10 $
7.59%
BNB
1,216.37 $
7.51%
Monero
312.75 $
2.52%
Flare
0.019529 $
2.13%
NEXO
1.19 $
1.47%
Currency One USD
1.01 $
0.99%
Uniswap
6.08 $
0.92%
Zcash
272.51 $
0.80%
Wrapped Beacon ETH
4,108.88 $
0.71%
Ethena
0.360871 $
-14.78%
World Liberty Financial
0.119639 $
-9.69%
Pudgy Penguins
0.021826 $
-9.20%
Kaspa
0.057246 $
-8.47%
Sui
2.50 $
-8.36%
Kinetiq Staked HYPE
36.90 $
-8.24%
NEAR Protocol
2.29 $
-8.13%
Sei
0.205787 $
-7.94%
Aptos
3.59 $
-7.85%
Hyperliquid
36.99 $
-7.84%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren