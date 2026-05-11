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Börsengang-Gerüchte 

Ripple, OpenAI, SpaceX: Das ist die Elite der Einhorn-Unternehmen

Ripple sichert sich einen Platz im Prime Unicorn Index neben Giganten wie OpenAI und SpaceX. Warum XRP-Anleger vorerst aber weiterhin keine Aktien kaufen können.

Tobias Zander
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Einhörner und Unternehmenssymbole

Beitragsbild: KI-generiert

 | Die "Einhorn-Unternehmen" kommen auf enorme Bwertungen

Die Aufnahme von Ripple in den Prime Unicorn Index markiert einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Blockchain-Technologie. Ripple rangiert nun in derselben Kategorie wie OpenAI, SpaceX, Databricks oder Stripe. Damit wird das Unternehmen hinter XRP offiziell als Teil der globalen technologischen Elite anerkannt, die KI, Raumfahrt und die künftigen Zahlungssysteme prägen wird. Als einziger Vertreter der Blockchain-Zahlungsinfrastruktur in den Top 10 signalisiert diese Platzierung, dass die Krypto-Branche allmählich zum Kernbestand der globalen Finanzarchitektur aufrückt.

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Die Entwicklung manifestiert sich bereits in konkreten Pilotprojekten. Gemeinsam mit Branchenschwergewichten wie Mastercard, Ondo Finance und JPMorgan Chase testete Ripple jüngst Workflows für die Einlösung tokenisierter US-Staatsanleihen auf dem XRP Ledger. Die Integration in bestehende Bankensysteme unterstreicht den Trend zur Interoperabilität. Krypto-Assets und das klassische Finanzwesen verschmelzen zunehmend, wobei tokenisierte Instrumente als entscheidendes Bindeglied fungieren.

Ripple-Aktien lassen auf sich warten

Neben technologischen Innovationen erzielt Ripple eine soziale Wirkung durch ein 25 Millionen US-Dollar schweres Bildungsprogramm. Ein Jahr nach dem Start berichten Schulen von signifikanten Fortschritten bei digitalen Werkzeugen und MINT-Ressourcen. Dieser Vorstoß bestätigt, dass die zugrunde liegende Unternehmenstechnologie zunehmend für reale soziale Infrastruktur genutzt wird.

Trotz des institutionellen Aufstiegs bleibt das Verhältnis zu privaten Anlegern spannungsgeladen. Ex-CTO David Schwartz räumte auf X ein, dass Kryptowährungen eine Chance zum Reichtum bieten, er selbst jedoch seine Ripple-Aktien als Engagement bevorzuge. Die Forderung der Community nach Zugang zu diesen Aktien wies er zurück, denn es gebe rechtlich derzeit keine Möglichkeit für einen breiten Zugang. Präsidentin Monica Long betonte allerdings, dass Ripple trotz einer Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar vorerst privat bleiben möchte.

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