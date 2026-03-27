Im Zuge des Abverkaufs am Krypto-Markt fließt auch Kapital aus den Bitcoin ETFs.

Die Bitcoin ETFs verzeichnen hohe Abflüsse. Am gestrigen Donnerstag, dem 26. März 2026, flossen 171,2 Millionen US-Dollar aus den Indexfonds von BlackRock, Grayscale und Co. ab. Das ist der größte Abfluss seit drei Wochen und belastet den Bitcoin-Kurs deutlich.

Den größten Abfluss von 41,9 Millionen US-Dollar muss der IBIT Bitcoin ETF von BlackRock hinnehmen. Bei den Abverkäufen handle es sich allerdings eher um kurzfristige Gewinnmitnahmen als langfristige Umschichtungen, wie Nick Ruck von LVRG kommentiert.

“Der gestrige Abfluss von 171 Millionen US-Dollar aus Spot-Bitcoin-Indexfonds spiegelt eher kurzfristige Gewinnmitnahmen, Absicherungsmaßnahmen aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten und Kapitalumschichtungen angesichts der allgemeinen Marktvolatilität wider als eine wesentliche Veränderung der langfristigen Überzeugung.”

Im Zuge der Kurskorrektur verkaufte Ark Invest am Donnerstag einen beträchtlichen Teil seiner Bestände des Ark & 21Shares Bitcoin Fonds (ARKB). Demnach veräußerte das von Cathie Wood geführte Unternehmen 495.000 Anteile des ARKB im Wert von rund 11,2 Millionen US-Dollar.

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