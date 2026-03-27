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Nahostkonflikt: Inflationsangst schickt Bitcoin auf Talfahrt

Der Krieg in Nahost treibt die Sorgen vor einer Inflation. Das lässt auch den Kryptomarkt nicht kalt.

David Scheider
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Eine Bitcoin-Münze auf rotem Grund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin steht unter Druck

Bitcoin und der Krypto-Markt korrigieren abermals. In der Nacht zum Freitag fällt der Kurs der Krypto-Leitwährung um 2,0 Prozent auf 68.569 US-Dollar (USD). Ethereum gibt 2,6 Prozent nach und notiert im Moment des Schreibens bei 2.059 US-Dollar, Solana büßt sogar 3,6 Prozent ein.

Hintergrund sind anhaltende makroökonomische Risikofaktoren wie ein erhöhter Inflationsdruck aufgrund des anhaltenden Nahostkonflikts. Zusätzlich gerieten nach der jüngsten FOMC-Sitzung der Fed US-Aktien unter Druck, während gleichzeitig die Ölpreise und Inflationserwartungen anzogen.

Zuletzt waren auch die ETFs kein Liquiditätsanker mehr. Am gestrigen Donnerstag, dem 26. März, flossen 171 Millionen USD aus den BTC-Indexfonds ab. Zusätzlich war gestern bekannt geworden, dass der börsennotierte Miner MARA 15.133 BTC für den Schuldenabbau liquidiert hatte. Durch den Verkauf der BTC-Bestände erzielte das in Miami ansässige Unternehmen einen Erlös von rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Ein Großteil dieser Mittel fließt direkt in den Rückkauf von ausstehenden Wandelanleihen. 

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