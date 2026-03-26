Nach BlackRock und Fidelity schaltet sich der nächste US-Finanzriese in den Bitcoin-Wettbewerb ein. So wichtig wird der ETF von Morgan Stanley.

"Die Markteinführung steht kurz bevor"

Nettozuflüsse in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar, ein verwaltetes Vermögen von 1,293 Millionen BTC und der erfolgreichste ETF-Start aller Zeiten – das ist die beeindruckende Bilanz der US-amerikanischen Bitcoin Spot ETFs rund 2 Jahre nach der SEC-Genehmigung im Januar 2024. Galten die beiden Vermögensverwalter BlackRock und Fidelity bislang als die klar dominanten Akteure im BTC-Indexfondsmarkt, müssen sie sich nun womöglich warm anziehen. Mit Morgan Stanley launcht die erste etablierte Großbank einen eigenen Spot ETF und will damit den Markt aufmischen.

BlackRock ist der Bitcoin-ETF-Primus I Quelle: walletpilot

“Der Bitcoin ETF von Morgan Stanley ($MSBT) hat eine offizielle Notierungsmitteilung von der NYSE erhalten, was in der Regel bedeutet, dass die Auflegung unmittelbar bevorsteht”, erklärt Bloomberg-ETF-Experte Eric Balchunas dazu in einem X-Post.

Dabei handele es sich keineswegs um “irgendeine Bank”, sondern um einen der größten Player überhaupt, mit “dem größten Netzwerk an Finanzberatern”. Morgan Stanley soll über 16.000 Finanzberater verfügen, die ein Vermögen von 6,2 Billionen US-Dollar verwalten.

Bitcoin ETFs noch immer in der “Frühphase”?

Erst kürzlich hatte Amy Oldenburg, Leiterin der Abteilung für digitale Vermögensstrategien bei Morgan Stanley, festgestellt, dass die Nachfrage nach Krypto-ETFs noch immer kaum von Finanzberatern getrieben wird. Etwa 80 Prozent der ETF-Aktivitäten auf der hauseigenen Plattform entfielen auf selbstverwaltete Konten.

Im Gegensatz zu Vanguard hatte Morgan Stanley seinen Brokerage-Kunden schon 2024 den Kauf von Bitcoin Spot ETFs ermöglicht, legte zunächst allerdings kein eigenes Finanzprodukt auf.

“Das war bisher eine ziemlich lange Reise, aber wir stehen noch ganz am Anfang”, erklärte Oldenburg während einer Podiumsdiskussion auf dem DC Blockchain Summit. Bereits eine moderate Allokation von zwei Prozent Bitcoin durch Morgan Stanley könnte Kapitalzuflüsse von bis zu 160 Milliarden US-Dollar auslösen, wie der Strategy-CEO errechnete. Phong Le schrieb daher bereits scherzhaft: “$MSBT: Monster Bitcoin”.

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