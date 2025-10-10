App herunterladen
Geringe Erwartungen an Kurse Regierungs-Shutdown: Krypto-ETF-Anträge auf unbestimmte Zeit verschoben

Der US-Regierungsstillstand legt die SEC lahm: Über 90 ETF-Anträge – darunter für Solana, XRP und Litecoin – liegen auf Eis.

Giacomo Maihofer
Solana-Kurs221.05 $-0.96 %
  • Eigentlich hätte die SEC heute über diverse Krypto-ETF-Anträge entscheiden müssen. Wegen des aktuellen Regierungsshutdowns ist die Börsenaufsicht aber nur teilweise arbeitsfähig. Die Entscheidungen verzögern sich auf unbestimmte Zeit. Über 90 Anträge für Krypto-ETFs sind betroffen, darunter solche für Solana, XRP, Litecoin und Cardano.
  • Die US-Regierung befindet sich seit dem 1. Oktober 2025 im Shutdown, wodurch zeitweise viele Bundesbehörden, darunter die Securities and Exchange Commission (SEC), ihre regulären Aktivitäten einstellen mussten. Wie lange der Shutdown und damit die Blockade anhält, ist unklar. Er hängt vom politischen Durchbruch in Washington ab; historische Shutdowns dauerten Wochen bis über einen Monat.
  • Aber Anleger sollten ihre Erwartungen an den Effekt von Krypto-ETFs senken. Warum es im Fall von XRP vermutlich nur zu einem Zuwachs von wenigen Prozenten kommt, lest ihr hier: XRP-ETFs: Warum eine starke Kursrallye unwahrscheinlich ist. Laut einer neuen JPMorgan-Analyse könnten auch Solana-ETFs bei einer Zulassung nur rund 1,5 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen im ersten Jahr erzielen. Frühere Schätzungen gingen von bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar aus. Das zeigt, dass die Altcoin-ETF-Euphorie verblasst.
